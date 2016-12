¿Realmente sirven de algo las medidas de Carmena para tener un aire más limpio en Madrid?

Es la primera vez en la historia que se aplica la medida en España y, lógicamente, está dando mucho que hablar. Este jueves llega el escenario 3 del protocolo de medidas por episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno que prohíbe a los vehículos con matrícula par circular en el interior de la M-30 desde las 6.30 hasta las 21 horas.

A esta medida se suman las contempladas en el escenario dos, que obligan a los vehículos a circular a 70 km/h en la M-30 y prohíbe el estacionamiento en la zona del SER en su horario habitual, entre las 9 y las 21 horas.

Las medidas suscitan dudas, quejas y hasta algún elogio, pero pocos se plantean sirven para mejor la salud de la población.

Para la neumóloga y coordinadora del área de Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Carmen Diego, todas estas medidas reducen los niveles de partículas que hay en el aire que respiramos. «Sabemos que los picos de contaminación de traducen en más ingresos en los servicios de Urgencias y que la contaminación y sus efectos producen una agudización de las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma o la EPOC».

Pero para las personas sanas, también hay riesgo: aumento de las infecciones respiratorias, y a largo plazo, cáncer de pulmon. En el caso de las mujeres embarazadas hay más posibilidades de que sus hijos nazcan con problemas respiratorios.

Con este preocupante panorama, para Diego, las medidas de Carmena no son suficientes ya que debería evitarse llegar a esos picos, y no poner parches cuando ya ha sucedido. «Más efectivo sería evitar llegar a los límites tomando medidas a largo plazo, impopulares pero necesarias, como restringir el tráfico rodado de forma continuada, no puntual». Este reclamo se basa en que, «si bien la normativa española es la misma que la que aconseja la normativa europea, no sabemos cuál es la dosis umbral en la que la contaminación es totalmente inocua...Igualmente no existe ese umbral», advierte Diego.

¿Por qué llegan las restricciones en Navidad?

Otra cuestión sobre la polémica de estas medidas es si realmente lo que debe prohibirse es la comercialización de determinados coches antes que la circulación de los mismos. «En general, los diésel son más contaminantes que los de gasolina pero estos también contaminan. La idea es facilitar medios de transporte poco contaminantes o nada contaminates», zanja Diego.

El hecho de que Madrid se haya «revolucionado» con un protocolo de esta envergadura en estas fechas y no antes, habiéndose implantado en febrero, no es casual. «Ha llovido muy poco y esto tiene que ver también con el cambio climático. Al llover menos no se arrastran las partículas en suspensión y se acumulan, por eso no se ha aplicado antes. Y, además, en estas fechas hay más gente en la calle», explica Diego.

Otra cuestión a tener en cuenta es que aunque se hable de dióxido de nitrógeno hay muchos otros gases contaminantes. «El dispositivo con el que se cuenta mide solo el dióxido de nitrógeno, pero sí es cierto que hay otros óxidos como el dióxido de azufre, de carbono, etc. también contaminantes. Estos forman la parte gaseosa del aire contaminado pero también está la parte sólida: el llamado material particulado que entra en el aparato respiratorio y tiene efectos sobre la salud a corto y largo plazo».

Pese a que desconocemos los niveles de estos otros contaminantes en Madrid, Diego asegura que suele haber correspondencias entre todos.