Así puedes ayudar a un joven con autismo a tener un feliz cumpleaños

Cualquiera que haya vivido de cerca un caso de autismo conoce las complicaciones que puede conllevar, para la persona que padece el trastorno y también para sus familiares. Lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir una sociedad más inclusiva, capaz de comprender estos casos y ofrecer apoyo donde a menudo hay barreras. Por eso son importantes gestos creativos como los de Lucy Weir, una ciudadana de Bolton que ha pedido ayuda a todo el mundo para que su hermano James tenga un «feliz cumpleaños» de verdad.

Lucy ha utilizado Facebook para lanzar una emotiva campaña de cara al aniversario de James, que cumple 21 años el próximo 30 de noviembre. «Tiene autismo y para él es complicado hacer amigos y socializar. Sufre ansiedad en situaciones sociales y le resulta complicado comunicarse efectivamente con los demás. Desafortunadamente, James no tiene amigos y esto nos rompe el corazón», explica Lucy en su post, que ya ha sido compartido por más de 680 personas.

La joven ha decidido tomar cartas en el asunto para sorprender y llenar de felicidad el gran día de su hermano. Ha publicado en las redes sociales la dirección postal de James, pidiendo a cualquiera que le apetezca que le envíe una postal para felicitarle. «Sé que si simplemente consigue unas pocas se sentirá en las nubes», asegura Lucy, sorprendida por la gran repercusión que su campaña está teniendo. Si quieres sumarte, esta es la dirección a la que debes enviar tu tarjeta:

James Weir

c/o Waring and Co

Churchgate House

Churchgate, Bolton, Inglaterra

Reino Unido BL1 1HL

Lucy también ha puesto a disposición su dirección de correo electrónico, lucyndaweir@gmail.com, para aquellos que prefieran enviar una felicitación electrónica. La sorpresa para James será doble, porque además de recibir decenas de postales podrá ver los recortes de las publicaciones sobre la campaña de muchos medios de comunicación. Su hermana está reuniéndolos porque cree que le hará ilusión verse en ellos. «Quiero hacer que este cumpleaños sea súper especial y poner una gran sonrisa en esa bonita cara. ¡Gracias a todos!», concluye Lucy.