PSOE y Podemos alejan la implantación de un MIR educativo La propuesta de Ciudadanos será rechazada por todos los partidos, aunque el PP, que asegura que la idea es de su autoría, podría apoyarla

El debate sobre la formación del profesorado en el Congreso de los Diputados demostró la falta de consenso entre los diferentes partidos. Discrepancias que se extienden al conjunto del pacto de Estado por la Educación, que ha entrado en vía muerta.

Ciudadanos presentó ayer en el parlamento una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a desarrollar un modelo similar al de los médicos, el de Médico Interno Residente (MIR), «que permita la selección de los mejores aspirantes a docentes en base a la excelencia académica, actitudinal y motivacional necesarias». El PP, que previsiblemente apoyará el texto en la votación de mañana mediante una enmienda transaccional, demanda la paternidad de dicha iniciativa. Y recuerda que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, puso encima de la mesa el pasado 27 de enero la figura del MIR educativo de dos años de duración, una vez superados el grado de maestro (y de máster para los profesores de Secundaria). Fuentes de Educación consideran que la propuesta de Ciudadanos «solo pretende subirse al carro y apuntarse el tanto de una propuesta que es del Partido Popular y que está incluida en el programa electoral».

Sin embargo, el modelo que presentó ayer la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, no es exactamente igual. «Queremos un sistema que sustituya al máster del profesorado», señaló, porque, a juicio de Ciudadanos, se está convirtiendo en un mero trámite o lo que es peor, en un negocio. La propuesta de Ciudadanos plantea el establecimiento de un examen nacional una vez obtenido el grado universitario correspondiente y previo a la formación teórico-práctica del sistema del Docente Interno Residente (DIR). La segunda fase incluiría la homologación del título por parte de Educación, para que un número limitado de centros puedan impartir la formación teórica correspondiente al sistema DIR. Los centros tendrán numerus clausus de plazas en función de la demanda de docentes para centros tanto públicos como privados. «A partir de la nota se escogería un centro y especialidad. Y desde el inicio, esas prácticas serían remuneradas», anunció Martín.

La iniciativa de Cs solo contaría con el apoyo del PP, porque la izquierda y los partidos nacionalistas no la apoyarán. La portavoz del PSOE, Luz Martínez Seijoo, recordó que su partido también defiende esa figura, pero estructurada de un modo «radicalmente distinto». Seijoo acusó a Ciudadanos de tener «una obsesión por centralizarlo todo» y aseguró que la formación de Rivera «no han hablado con ningún solo sindicato docente». En el mismo sentido se pronunció Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). «Es una ocurrencia que no ha sido tratada con nadie y, al ser un tema profesional, debería haber sido lo correcto hablar con los sindicatos». Además, criticó que el MIR educativo podría «mermar las condiciones laborales y retributivas de los docentes. No podemos pretender hacer un máster para entrar en la docencia y que después cobren mil euros, tiene que haber una coherencia entre la formación previa y la carrera profesional», criticó Gutiérrez.

Tampoco aplaudió la propuesta el presidente de la Conferencia de Decanos de la Educación, Juan Carlos San Pedro Veledo. «Nos preocupa la desconfianza que Cs destila haca la institución universitaria. Hablan de eliminar el máster de Secundaria e imponer nuevos lo que implicaría diseñar nuevos planes de estudio».

La propuesta de los decanos, defendió San Pedro Veledo, es «completamente diferente». «Queremos un modelo de desarrollo que empiece cuando los estudiantes acceden a nuestras facultades y termine cuando ese profesional se jubile, no estamos hablando de un examen o prueba de selección, hablamos de un sistema de desarrollo profesional».

Presupuestos

Todos los partidos de la oposición en bloque cuestionaron que se haga una propuesta que va a aumentar el gasto en Educación aprobando unos Presupuestos que reducen dichas partidas. Los nacionalistas embarraron el debate mezclando la propuesta con las medidas de Ciudadanos para evitar el adoctrinamiento en la escuela catalana, que rechazan de plano. Y desde Unidos Podemos, su portavoz Joan Mena, intentó enmendar en una frase el espíritu del modelo: «Plantean una carrera de obstáculos para precarizar todavía más los primeros años del profesorado».