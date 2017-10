El PSOE sustituye Educación para la Ciudadanía por una asignatura de valores cívicos En el Pacto por la Educación propondrá una asignatura que potencie el constitucionalismo

Las consecuencias que ha tenido en la juventud catalana el adoctrinamiento ideológico en los centros escolares, por parte de la Generalitat de Cataluña, marcará la negociación de los grupos políticos para alcanzar un Pacto por la Educación. De hecho, los socialistas, en su listado de temas que consideran necesario abordar, figura una apuesta por implantar en los colegios «una asignatura que potencie los valores cívicos, constitucionales y democráticos», según aseguró a ABC la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, María Luz Martínez Seijo.

Ello supone renunciar a la polémica asignatura que se denominaba Educación para la Ciudadanía, impuesta por el Gobierno de Zapatero como alternativa a la religión, y que desapareció en 2016 con el Gobierno del Partido Popular.

Tras un mes y medio paralizadas, las negociaciones para intentar alcanzar este acuerdo volverán a retomarse el próximo 7 de noviembre. Ésta ha sido la fecha elegida por los grupos parlamentarios para la reunión de la Subcomisión del Congreso, según ha podido saber ABC de fuentes solventes. Los trabajos parlamentarios han necesitado una prórroga de seis meses, aprobada por el Congreso el pasado 12 de septiembre, para poder reiniciarse. La primera fase, de otros seis meses, se centró en las comparecencias parlamentarias.

Alta Inspección

Durante este tiempo de parálisis, la tensión entre los grupos parlamentarios ha amenazado en varias ocasiones la continuidad del pacto. Los populares mostraron su descontento con las iniciativas que puso en marcha el PSOE en el Congreso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos, sobre diferentes aspectos de la política educativa. El PP entendía que, mientras que esté abierta la negociación en la Subcomisión, cualquier asunto debe abordarse en este foro. Igualmente, Ciudadanos también registró iniciativas, en este caso sobre la Alta Inspección.

Con el objetivo de potenciar el pacto, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, compareció el pasado miércoles ante la Comisión de Educación del Congreso. El titular de este departamento reclamó lealtad y pidió «no llevar a cabo iniciativas parlamentarias mientras se negocia el pacto, porque si empezamos a desgajar del acuerdo aquello que un grupo político quiere, será más difícil alcanzarlo».

Ahora la tarea se centrará en elaborar un listado de los temas a tratar y empezar a abordar uno a uno para alcanzar el consenso, pero en un escenario muy distinto. La situación de la Educación en Cataluña influirá en algunos de los aspectos esenciales del Pacto, como son las funciones de la Alta Inspección, el currículo escolar para evitar que se elaboren hasta 19 libros de matemáticas distintos, y la religión o la educación en valores.

Currículo escolar

Los grupos políticos han mantenido encuentros informales, de cara a redactar la lista de los temas a tratar, que continuarán la semana que viene. El PSOE ya ha entregado la suya al resto de formaciones políticas.

Al margen de su apuesta por una asignatura que potencie los valores cívicos y democráticos, los socialistas apoyan la necesidad de plantear cambios en el currículo escolar, en las asignaturas comunes que deberían de estudiar todos los alumnos del país. A juicio de la portavoz socialista, «tiene que haber racionalidad en el currículo. Una parte común tiene que estar garantizada en una ley básica», señala, a la vez que aboga por respetar las competencias autonómicas. «Hay que dar una vuelta muy seria al currículo educativo, hacerlo flexible, ágil y actualizado», insiste.

En relación a la Alta Inspección Educativa y a la propuesta del PP de reforzar sus funciones, y de Ciudadanos de crear una Agencia Independiente de Alta Inspección Educativa, Martínez Seijo apuesta porque «se cumpla el sistema actual, que es muy garantista. No hay que generar un nuevo sistema de centralización. No puede ser que, por unos casos no generalizados, se extienda una sombra de duda sobre el profesorado».