El PSOE sigue con su deriva radical y propone ahora denunciar el Concordato con la Santa Sede

El nuevo secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha anunciado hoy su intención de plantear a la Ejecutiva del partido la denuncia del Concordato con la Santa Sede por considerarlo «obsoleto».

Perelló, en una entrevista en TVE, ha matizado que se trata de un planteamiento personal que aún no ha sometido a la dirección del partido, pero ha recalcado la necesidad de «poner las cosas en su sitio» con la Iglesia Católica.

Es decir, más que poner a la Iglesia en su sitio, se trata de que el Estado se ponga en el suyo, ha observado el dirigente socialista antes de recordar el carácter «aconfesional» que determina la Constitución. «Hay que dejar a la Iglesia tranquila», ha sentenciado.

Perelló ha añadido que no puede «estar más de acuerdo» con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que considera que las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España podrían constituir «ayudas estatales prohibidas». A su juicio, se trata de acabar con situaciones en las que la Iglesia registre bienes a su nombre que no tengan que ver con el culto y en ocasiones con fines productivos, y no pague IBI.