El PSOE pide rebajar las penas por atropellar ciclistas mortalmente El PP negocia su reforma del Código Penal y confía en cerrar un acuerdo con todos los partidos

Paloma Cervilla

La tramitación de la reforma del Código Penal para aumentar las penas a los conductores que atropellen a ciclistas, con resultado de muerte, entra en su recta final. Seis meses después de que el Congreso aprobara por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de Ley del Partido Popular, los grupos parlamentarios han fijado posición sobre esta reforma.

Una vez que ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas, los populares han recibido un total de 15. Las más llamativas son las que han presentado los socialistas, ya que piden rebajar las penas que había planteado en su iniciativa el Partido Popular. Una sanción que va en la dirección de imponer una pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, como consecuencia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor, con resultado de muerte. El PSOE pide que sean solo seis años, dos más que lo que fija ahora el Código Penal, que son cuatro.

Igualmente, rechazan la creación de un subtipo específico en el Código Penal, que incluya el delito de abandono del lugar del accidente, con una redacción autónoma.

El diputado socialista Pablo Bellido justifica a ABC la posición de su grupo para rechazar la creación de un nuevo tipo penal en que «no hay que liar más el ordenamiento jurídico y retocar todo el Código Penal». Como alternativa, piden que «se aplique la condena máxima al subir un grado y se sancione con más pena» el abandono del lugar del accidente, cuando hay un fallecido.

«Abandonar populismos»

Bellido señala que «no es descafeinar» la Proposición de Ley del Grupo Popular porque el objetivo era que el conductor que huye tenga un «reproche especial. Crear un subtipo en el Código Penal que endurezca la pena de omisión del deber de socorro no tiene gran diferencia con lo que nosotros planteamos».

En relación a la segunda enmienda, Bellido considera más equilibrada la pena de entre dos y seis años, y no nueve como plantea el PP, «porque genera inseguridad». El PSOE cree que hay que «abandonar populimos y tendencias partidistas». En este sentido, asegura que van a hacer un esfuerzo «para llegar a un acuerdo. Lo importante no es tener la razón, ni imponer nuestro criterio ¿Si no somos capaces de llegar a un acuerdo en Seguridad vial? ¿En qué vamos a serlo?».

Ciudadanos no comparte las propuestas del PSOE sobre las sanciones, «que las quiere descafeinar», señala la portavoz Irene Rivera. Esta formación política pide aumentar la pena de privación del derecho a conducir, en el caso de que haya fallecidos, de año y medio a seis.

Después de constituirse el pasado miércoles la ponencia en el Congreso, los populares van a empezar a negociar las enmiendas. La diputada María Jesús Moro se ha mostrado dispuesta a «buscar el máximo consenso para que la propuesta final sea equilibrada. Habrá que buscar entre todos el término medio».