El PSOE no abandona formalmente el Pacto Educativo y bloquea su funcionamiento Se niega a presentar un escrito en el Registro y la Subcomisión pide un informe jurídico para

Paloma Cervilla

El PSOE ha anunciado verbalmente que abandona las negociaciones del Pacto por la Educación que se están llevando a cabo en la Subcomisión del Congreso, pero se niega a formalizar su renuncia presentando un escrito en el Registro de la Cámara.

Esta circunstancia está abocando a los trabajos de la Subcomisión a una situación de bloqueo y ha provocado un escenario de incertidumbre jurídica sobre su futuro.

Las fuentes de las Subcomisión consultadas por ABC sostienen que los socialistas tienen que realizar este trámite, así como Podemos, PNV y PdeCat, ya que cuando entraron a formar parte de este organismos presentaron una petición en el Registro. por lo tanto, para darse de baja, mientras que no conste por escrito, siguen formando parte de la Subcomisión.

De hecho, Podemos y PNV han enviado una carta de renuncia a la presidenta de la Comisión de Educación, Teófila Martínez, pero el letrado les ha comunicado que la renuncia tiene que hacerse vía Registro de la Cámara.

«No podemos trabajar»

Además, al no formalizar su renuncia, ellos constan como miembros de la Subcomisión y cuentan dentro del cómputo total, por lo que tiene que haber quorum de presencia, que es la mitad más uno. «Si no hay quorum de presencia no se puede votar nada, por tanto, no podemos seguir trabajando», señala a ABC Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos. «No podemos seguir trabajando y están bloqueando un órgano parlamentario», insiste.

Precisamente, en la reunión de la Subcomisión celebrada el pasado martes, a la que tan solo asistieron PP y Ciudadanos, se ha pedido a la presidenta de la Comisión que eleve una consulta a la mesa del Congreso «para que nos diga como hay que proceder», subraya Martín.

La portavoz de la formación de Rivera asegura que el Reglamento dice que los diputados «tienen la obligación de asistir a las Comisiones a las que estamos adscritos, igual que al Pleno. O se dan de baja y podemos seguir trabajando o su grupo tendrá que amonestarlos. Es muy grave lo que está pasando y estamos esperando el informe de la Mesa».

La portavoz de Educación del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo, confirmó a ABC que no pedirán su renuncia porque «si el Gobierno accede a destinar el 5% del PIB y una dotación anual de 1.500 millones hasta 2033 a la Educación, volveremos».