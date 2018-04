Un posible trasvase del Tajo-Segura reaviva la guerra del agua El Gobierno estudia hoy la cesión tras once meses sin trasvases

ABC

El trasvase Tajo-Segura vuelve a enfrentar a políticos, regantes y entidades locales de Castilla-La Mancha y el Levante once meses después de la última cesión de agua. El Gobierno estudia este martes abrir las compuertas de los embalses de Entrepeñas y Buendía, una vez que la comisión técnica dé previsiblemente su visto bueno.

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura se reúne hoy para analizar las existencias de agua acumulada y determinar, si procede, un trasvase. Una posibilidad que ayer daban por hecho políticos de Castilla-La Mancha o Murcia, ya que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para trasvasar. En concreto, almacenan 466,96 hectómetros cúbicos, lo que supone el 18,87% de su capacidad.

«Estamos condenados a no tener más de 400 hectómetros cúbicos en la cabecera. Cada vez que los haya, la voluntad es trasvasarlos», aseguró ayer el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. El Gobierno de Emiliano García-Page ha pedido a la Comisión que no se aprueben derivaciones por debajo de los 510 hectómetros cúbicos en cabecera. Sin embargo, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, reclamaba un trasvase «ya» y en Murcia, su presidente Fernando López Miras,aseguraba que la región recibirá al menos 20 hectómetros cúbicos porque así lo marca la ley. Es precisamente esta cantidad la que reclaman las comunidades de regantes valencianas para este mes, once de ellos para el campo y el resto para consumo urbano.

Esta tarde está convocada una protesta de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina (Toledo). En el Puente de Hierro colocarán 40 crespones negros por todos los años de funcionamiento del Tajo-Segura. Más tarde, en Toledo, la concentración tendrá lugar en la plaza de Zocodover, convocada por la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo.