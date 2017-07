Poppy: el Â«milagroÂ» del bebÃ© que sobreviviÃ³ tras nacer con el tamaÃ±o de una pelota de tenis

La presa británica ha calificado esta noticia de «milagro»: un bebé de cinco meses nacido del tamaño de una pelota de tenis ha conseguido sobrevivir en Bristol (Reino Unido), a pesar de que los médicos no le daban ninguna esperanza.

Su nombre es Poppy y vino al mundo con tan solo 0,36 kg de peso. Había nacido tan pequeña y poco desarrollada que, con los brazos y las piernas encogidas, este bebé prematuro cabía en la palma de la mano de los médicos.

La situación era tan urgente que sus padres, una pareja británica de 31 años, se prepararon para el fatídico y más que previsible desenlace. Y es que, tras 18 semanas de embarazo, los especialistas aseguraron que la niña no tenía prácticamente ninguna posibilidad de seguir con vida.

Poppy había nacido el 9 de marzo, justo una semana después del límite del aborto. Hannah y su marido, Steve McSween, llegaron incluso a comprar un conejo de peluche para que la niña no estuviese sola en su ataúd.

Inesperadamente, todo cambió cuando los médicos informaron a los padres de que había una posibilidad de que su hija sobreviviera. Toda una sorpresa que les cayó como caída del cielo. «Poppy es de alguna manera nuestro bebé milagroso. Luchó y luchó contra todas las probabilidades, hasta que al final lo consiguió. Nunca hemos renunciado a la esperanza, pero siempre nos preparamos para lo peor: que nuestro bebé no sobreviviría», aseguró su madre a «The Sun», sobre la restricción del crecimiento fetal que padecía su hija. Una enfermedad que consiste en que la sangre no le llega a los vasos.

A día de hoy, Poppy pesa 1,95 kg y Hannah...