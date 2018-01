La Policía suiza busca a un español que desapareció tras llevarse a su hijo de tres años de Zúrich El menor vive en la ciudad helvética con su madre y está en paradero desconocido desde el pasado domingo, cuando su padre fue a hacerle una visita

La Policía de Suiza (Kapo) busca a un español oriundo de Vigo, Ismael G.O., de 32 años, que supuestamente se llevó a su hijo de tres años de edad el pasado domingo durante una visita al menor, que vive con su madre en la ciudad de Zúrich y cuya custodia comparten. Según han informado fuentes policiales del cantón de Zúrich, el padre viajó desde el extranjero para hacer una visita al niño, y ambos están en paradero desconocido desde la madrugada del domingo.

Las pesquisas policiales y de la Fiscalía de Zúrich todavía no han dado resultados, y la Kapo no descarta que ambos estén en otro país. De hecho, la Policía Nacional ha realizado diversas comprobaciones acerca de la identidad del padre, y en su domicilio familiar, en la ciudad olívica. No obstante, fuentes de la Comisaría de Vigo han confirmado que no han recibido, por el momento, ninguna orden internacional de búsqueda y detención, ni tampoco instrucciones de ningún juzgado español.

La Policía del cantón de Zurich ha distribuido la descripción del padre: Ismael mide 1,80 metros, tiene cabello castaño, barba de algunos días y lleva tatuado el ratón Mickey Mouse en el brazo derecho, y el nombre del niño, Noah, en la muñeca izquierda. El pequeño tiene el pelo castaño y una cicatriz en la mejilla izquierda, y la última vez que se le vio vestía ropa azul y calcetines de rayas azules y rojas.