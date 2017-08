España ha detectado una partida de 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado, presuntamente contaminada con el insecticida fipronil en una empresa del País Vasco. La mercancía procedía de Francia y ha sido inmovilizada antes de entrar en ningún proceso de fabricación. El sistema de alertas ha funcionado y Sanidad ha llamado a la calma. No hay riesgo para el consumidor, aseguran, pero algunas asociaciones de consumidores piden al Gobierno que publique el listado de productos elaborados con huevos contaminados que pudieran haber entrado desde Europa a nuestro país. ¿Existe realmente riesgo? ¿Qué ocurre si comemos algún producto contaminado? Le aclaramos todas las dudas.

Si los huevos están contaminados con insecticida ¿por qué no es peligroso comerlos?

La Organización Mundial de la Salud considera el fipronil un químico «moderadamente» peligroso para la salud humana. Una persona tendría que consumir al menos 10.0000 huevos contaminados durante un corto periodo de tiempo para ponerse en riesgo. Hay que recordar que los huevos no han sido nunca espolvoreados con el insecticida, sino que se utilizó para tratar enfermedades de las gallinas que los pusieron.

¿Y si se consumen en gran cantidad?

En grandes cantidades, el fipronil puede generardaños en los riñones, el hígado o el tiroides. Los primeros síntomas de la contaminación son: dolor de cabeza, náuseas, mareos y en el peor de los casos, problemas renales.

Al cocinarlos, ¿desaparecen los potenciales peligros?

No, la temperatura no elimina la toxicidad del plaguicida. Ni la cocción, ni la fritura puede eliminar la potencial contaminación.

¿Afectaría a la carne de ave?

Como hemos contado, el fipronil se utilizó para tratar patologías de las gallinas ponedoras. El insecticida tiende a depositarse en el la grasa de los animales. Pero las aves que se suelen consumir no son las que se destinan a la producción de huevo.

La partida inmovilizada en Vizcaya ¿llegó al consumidor?

No. Era una partida de huevo líquido pasteurizado que no se utiliza para consumo directo, sino para la fabricación de bollería, postres y otros productos alimenticios. Pero antes de que se llegara a utilizar, la partida se inmovilizó y retiró. Los huevos contaminados ni se distribuyeron ni se comercializaron, por eso España no aparece en la lista de la Unión Europea de países afectados por la crisis del fipronil.

¿Puede haber en España bizcochos fabricados con huevos contaminados?

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición lleva insistiendo desde hace días que no se han distribuido productos implicados en España. Ni galletas, ni bizcochos ni cualquier otro producto, pero los consumidores han pedido al Ministerio de Sanidad que publique el listado de productos europeos fabricados con huevos contaminados por si hubieran podido llegar a los supermercados españoles.

¿Cuántos países hay afectados?

La cifra se mantiene estable en 17, según la última actualización de la Comisión Europea. Son: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovania, Eslovaquia y Suecia. Fuera del continente europeo, los huevos contaminados también han llegado a Hong Kong.