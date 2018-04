¿Se podría dar un «caso Alfie» en España? En base a la legislación de nuestro país, «es inconcebible» que un juez se imponga a la decisión de los padres, o la decisión autónoma del paciente

Las preguntas que ha trasladado el «caso Alfie Evans» al sistema e imaginario español son:

¿Se puede dar un caso Alfie en España?

El doctor Álvaro Gandara, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de La Fundación Jiménez Díaz de Madrid, es tajante: «El caso es inconcebible en nuestro país». Principalmente, porque la Ley de Autonomía del Paciente que rige en España desde 2004 prima la decisión autónoma del paciente. Si es un menor, prima la de sus padres, tutores legales del niño. Los médicos «tenemos muy poquito que decir», afirma. Aunque según recuerda la experta en Bioética y antropóloga Encarnación Pérez Bret, hay salvedades a esa norma, como que un juez tome una decisión contra una persona que va en contra de su vida (casos de muerte de hambre); o contra el criterio de unos padres, «cegados por una causa y que no sean 100% libres».

¿Y el caso contrario?

Sí, recuerda el doctor Gandara, expresidente de Secpal (Sociedad Española de Cuidados Paliativos). Se dio en Santiago de Compostela, cuando los padres de la niña Andrea Lago Ordóñez, que padecía una enfermedad neurodegenerativa. Los padres de esta niña de 12 años y nacida en Noia (La Coruña) lograron, vía judicial, que el hospital Clínico de Santiago limitase el esfuerzo terapéutico y no se prolongase la vida a su hija de forma artificial. Ellos querían que «se fuese en paz y con tranquilidad». El juez obligó al centro sanitario a respaldar a los progenitores y la niña murió a los cuatro días, en octubre de 2015.

¿Cómo se toma la decisión de desconectar a una persona en España?

Judicializar un caso médico supone siempre un problema, avala el doctor Gandara. Por su parte, Pérez Bret, también enfermera pediátrica de Cuidados Paliativos en el Hospital Centro de Cuidados La Laguna (en Madrid), mantiene que en lo que trabajan los equipos multidisciplinares de unidades como la suya es en «adoptar una decisión clínica compartida» entre padres y doctores, siempre para bien del paciente, lo que sea más conveniente e idóneo en cada caso. En el sistema británico, «los jueces dictaminan sobre la vida de alguien y hay que acatar», añade. La legislación española «escucha al paciente». El enfermo sí tiene derecho a rechazar un tratamiento, por ejemplo, como la quimioterapia en un proceso oncológico, porque el paciente no quiera pasar por sus efectos secundarios, afirma Pérez Bret.

¿Se ha adelantado la muerte del niño británico?

Si el pronóstico de vida de Alfie era corto, las medidas adoptadas por los médicos británicos y retirarle el respirador «no tiene por qué ser atroz, puede ser querer darle una muerte apacible», dice Pérez Bret; aunque si no es el final la máquina sigue siendo como el «biberón del niño que no puede amamantar solo». «En las imágenes el bebé aparece con una sonda nasogástrica, así que sí se le ha hidratado en las últimas horas –cuestiona algunas informaciones el doctor Gandara, –. En muerte cerebral, sería muy difícil que hubiese respirado por sí mismo. En mi opinión y en un caso tan delicado que juega con los sentimientos de un padre, se debería haber dado más tiempo para ahondar en el pronóstico y la evolución del niño y garantizar que no sufriese».