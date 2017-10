La DGT plantea nuevas señales para los motoristas con información sobre el estado y trazado de las vías Mostrarán la peligrosidad de cada tramo y de cada curva. Además, Tráfico elaborará un nuevo mapa de puntos negros solo para vehículos de dos ruedas

Érika Montañés

@emontanes Seguir 20/10/2017 16:05h Actualizado: 20/10/2017 17:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el año 2016 fueron 397 motoristas los que perdieron la vida en accidentes de motocicleta y también de ciclomotor, un 3% más que el año anterior. Este año, las cifras no invitan al optimismo y, según reconocen en la Dirección General de Tráfico (DGT), la tendencia al alza se registra desde 2012, también ligada al incremento del parque de las dos ruedas en nuestro país. En una jornada celebrada este viernes en la sede de la Fundación Pons en Madrid, la subdirectora general de Estadísticas y Análisis de la DGT, Rosa Ramírez, ha cifrado este viernes en 14 a 17 veces el riesgo mayor de fallecer en un accidente de tráfico si vas montado en un vehículo a motor de dos ruedas que a cuatro.

Las ciudades, pro su parte, son testigos directos del incremento notable de ciclomotores y motocicletas, toda vez que fomentan la movilidad y, además, son el vehículo predilecto que asume un 30% de incremento del comercio electrónico y el llamado delivery o motocicletas de reparto (de comida, entrega de paquetes, etcétera).

Por ello, estas jornadas han sido el escenario donde Gregorio Serrano, director general de Tráfico, ha anunciado que el organismo estudia implementar un nuevo sistema de señalización en vías interurbanas que aporte a los motoristas información sobre el trazado y estado de la vía, con el fin de mejorar su seguridad, así como marque la peligrosidad de un tramo concreto y el trazado de una curva que debe tomar (no solo las típicas señales de izquierda y derecha, ha añadido en un corrillo con los periodistas el sevillano).

Serrano ha recordado que, aunque el número de accidentes en vías urbanas supone la mayoría de los incidentes de ciclomotores y motocicletas, es en las vías interurbanas donde se produce el mayor porcentaje de fallecimientos, el 76%. En total, en lo que va de 2017 han muerto un total de 162 motoristas.

En este sentido, se ha mostrado convencido de la necesidad de impulsar una revisión del plan de seguridad vial y de las medidas específicas dirigidas a conductores de ciclomotores y motocicletas, y cree que, junto con la formación, una de las medidas necesarias sería avanzar en la creación de una señalización específica para ellos.

Aún así, explica que las decisiones acerca de cómo será la señalización tienen que tomarse en conjunto con los titulares de las vías; por un lado el Ministerio de Fomento, comunidades autónomas y las diputaciones. «Pero lo que sí tienen que ser es informaciones que ayuden al motorista a tener una información correcta sobre el trazado de la vía, su peligrosidad y el trazado de las curvas para que los motoristas de fin de semana que se dedican a ir por las carreteras disfrutando del paisaje y de su afición tengan la máxima información y tomen las medidas correspondientes de seguridad», ha puntualizado también ante los informadores.

Además de esto, ha indicado que la DGT impulsará la elaboración de un informe INVIVE (índice de vigilancia de la velodcidad) para identificar los «puntos negros» de las carreteras españolas para los motoristas, algo que existe ya para el resto de vehículos pero no se ha hecho hasta ahora poniendo a los conductores de ciclomotores y motocicletas como protagonistas.

Falta de formación entre los motoristas

Serrano ha hecho hincapié también en la importancia de la formación vial para motoristas «en todas las etapas de la vida» y ha señalado que uno de los factores de riesgo para algunos motoristas es la falta de preparación entre el grupo de motoristas que, por tener una antigüedad mayor a 3 años el carné de coche (B) podían hasta hace unos años acceder al carné de moto A1 (hasta 125 cc.) sin necesidad de examinarse, un extremo que ha corroborado Rosa Ramírez en su intervención en las jornadas.

Repunte de víctimas en octubre

El director de la DGT no ha esquivado dos frentes abiertos en su organismo: el conflicto con los examinadores de tráfico y el repunte de víctimas mortales este mes de octubre, que es del doble que el mismo mes de otros años. De hecho, solo en la primera quincena de octubre han muerto al menos 60 personas, 25 más que en el mismo periodo de 2016, cuando se contabilizaban 35 víctimas mortales, según datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT) referidos a accidentes mortales en vías interurbanas y a 24 horas. Esta cifra supone un aumento del 71,4%.

Para Serrano, no existe «ninguna explicación» adicional que justifique el incremento más allá de «conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, no llevar cinturón de seguridad, exceso de velocidad y distracciones», aunque sí ha reconocido que los meses de septiembre y octubre han sido muy malos en términos de siniestralidad. «Se está produciendo una estabilización en el número de fallecidos, con leves repuntes y leves descensos, pero también es cierto que en todos los países punteros en cifras, como son Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña y Holanda, con niveles de excelencia en seguridad vial, es más difícil bajar el número de muertos».

Respecto al segundo conflicto abierto, y que se ha agudizado con el anuncio de prolongación de la huelga durante el mes de noviembre por parte del colectivo de examinadores, Serrano ha despejado de nuevo al tejado de otros departamentos como Hacienda la petición de subida del complemento salarial específico. «La DGT no tiene competencias y recurrentemente exigir a la DGT que dé lo que no tiene sno es una manera muy inteligente de enfocar este asunto»,a ha reprochado. Aun con todo, Serrano asume que la repercusión de la huelga parcial desde junio está teniendo una «repercusión muy importante», aunque «no existe parálisis». «Se hacen miles de exámenes prácticos todos los días porque la huelga no es indefinida sino que funciona lunes, martes y miércoles con un seguimiento del 60%. El 40% restante trabajan con plena normalidad y jueves y viernes funciona el 100% de los examinadores», zanjó Serrano.

Las jornadas, organizadas por Pons Seguridad Vial, y la patronal del mercado de las dos ruedas en España (Anesdor), han servido para presentar un decálogo de medidas urgentes de carácter normativo, legislativo, formativo y de sensibilización dirigidas a las administraciones públicas vinculadas a la seguridad vial con el objetivo de mejorar la seguridad de los desplazamientos en moto.

El asesor de Pons Seguridad Vial ha planteado la necesidad de estudiar un IVA bonificado para cascos, chaquetas con espaldera y otros refuerzos de protección En el encuentro, el asesor de Pons Seguridad Vial, Ramón Ledesma, ha recalcado la necesidad de renovar las normas de ordenación del tráfico de motocicletas en términos generales y, particularmente, a nivel urbano, así como realizar modificaciones a nivel tributario y en el reglamento general de circulación. Incluso ha abordado la necesidad de estudiar un IVA bonificado para cascos, espalderas y elementos de protección del motorista.

Según Ledesma, las restricciones al tráfico de coches por razones medioambientales y otros factores hacen previsible que se siga registrando un incremento del número de motocicletas en las ciudades españolas, que hará necesario plantear soluciones tanto desde el punto de vista de la regulación de aparcamiento como desde el punto de vista de la seguridad y la formación de los conductores