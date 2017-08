Pedir las sobras del restaurante, un hábito que no arraiga en España

Carmen de Carlos informa desde Buenos Aires de que los tiempos y las costumbres cambian. En Buenos Aires, como en otras grandes capitales del planeta, ya no es un rareza que los clientes pidan el «doggy bag». En restaurantes como Marcelo, un italiano frecuentado por políticos, jueces y artistas (más por la noche), disponen de cajitas modelo taper para que la salsa de los pastas o risottos (su especialidad) no desborde. En los dos locales, de Recoleta y de Puerto Madero, no es excepcional que los comensales salgan con estos recipientes en la mano y dentro una milanesa (escalope) tamaño sábana (otro sello de la casa). Entre otras razones, porque los platos son muy abundantes. «Nosotros recomendamos que pidan para compartir pero la gente se entusiasma y pide de más», observa uno de los camareros. Marcelo, elegante y no apto para todos los bolsillos, también prepara comida por encargo para llevar.

Parrillas como El Mirasol, con sucursales en los barrios mencionados, proceden de forma similar. La clientela es parecida a la de Marcelo y los «mozos» (camareros) también están acostumbrados a preparar la bolsita con los restos del asado, el bife o las mollejas (de las más sabrosas de la ciudad). En El Mirasol, además, envían las «empanadas» (empanadillas para los españoles) a domicilio. La escena del señor o la señora con la bolsita en la mano al salir de un restaurante no es una constante en los restaurantes porteños pero tampoco algo insólito que llame la atención. Lo mismo sucede con el «descorche» o la iniciativa de llevar tu propio vino y que te cobren un fijo o lo que cuesta la botella más barata del restaurante. Está aceptado pero no es lo usual.

En parrillas de otro estilo, como la histórica La Cabrera, en El Barrio de Palermo o Don Julio, tampoco se escandalizan si les piden que les preparen las sobras y mucho menos, como en todos, si se llevan la botella de vino porque ha sobrado la mitad.

En otro tipo de restaurantes como Rioja, un español situado en la avenida Belgrano (barrio de Montserrat), bodegones de comida casera como Rodi o refinados como el museo del Whisky, tampoco resulta chocante lo del «doggy bag».

Con todo, hay que reconocer que este tipo de prácticas no son una fotografía cotidiana en la ciudad y, a diferencia de Francia, donde por ley los restaurantes deben ofrecer llevarse las sobras a sus clientes, en Argentina -todavía- no hay legislación sobre la materia.