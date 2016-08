«Pedimos disculpas»: la carta de unos padres que casi se ahogan con su hijo en Almería

Afortunadamente todo quedó un susto. La imprudencia de dejar bañar a uno de sus hijos en una playa con bandera roja y sin vigilancia en Almería a punto estuvo de acabar en tragedia. Aún conmocionados, Àngels Piera y José Manuel Muñoz han remitido una carta a ABC para pedir disculpas y para agradecer la ayuda de los bañistas que les socorrieron haciendo una cadena de toallas. Este es su testimonio:

Pedimos disculpas

«Somos una familia de Barcelona con dos niños, de 12 y 8 años, que hemos veraneado este año en Almería. El 26 de agosto fuimos a la playa de Los Genoveses. Ondeaba la bandera roja y un cartel advertía del peligro de fuertes corrientes y de ahogo, así como de que la playa no estaba vigilada. Al leerlo, comentamos los peligros del mar, creyendo ser conscientes del peligro.

Comimos y nuestro hijo pequeño se puso a pasear por la orilla. Aunque soplaba mucho viento, el oleaje no era alto y el agua le llegaba a las rodillas. En ese momento, a pesar de todas las advertencias, la percepción del peligro no fue extrema y le dejamos chapotear; aún así no le quitamos el ojo de encima. El niño se puso a jugar con una niña y ambos se enfrascaron en buscar peces. De repente, algo les llamó la atención y, en un instante, se metieron hacia dentro. Desde la orilla vimos cómo la resaca del mar les llevaba.

Mi marido y yo nos lanzamos al agua y alcanzamos a los niños que no podía nadar contracorriente y empezaban a cansarse. Entonces, fue horrible comprobar que tampoco nosotros podíamos llevarles a la costa. En ese momento supimos que los cuatro podíamos ahogarnos. Pedimos ayuda a gritos y enseguida varias personas hicieron una cadena con toallas y nos ayudaron a salir.

Nuestra imprudencia de dejar bañar al niño había puesto en peligro a él, así como a nosotros y eventualmente a las personas que nos auxiliaron. Desconocemos quiénes fueron esos bañistas, pero queremos pedirles disculpas y agradecer su ayuda.

En casa, aún conmocionados, consultamos en internet y descubrimos la cantidad de personas que mueren ahogadas en la costa almeriense cada año. Descubrimos también que hay una plataforma, Stop Ahogados en las Playas de Almería, que realiza una intensa campaña de sensibilización sobre la cuestión y pide a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Níjar que las playas no urbanas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar tenga servicio de vigilancia permanente».

La plataforma Stop Ahogados en las Playas de Almería, que también han difundido esta carta a través de su perfil de Facebook, han agradecido encarecidamente el apoyo de estos padres y han aprovechado para reiterar su petición para que haya un servicio de socorrismo permanente en las playas no urbanas con más aglomeración.

Un bañista de unos 30 años murió ahogado en la playa de Las Negras de Níjar el pasado 30 de julio pese a que estaba acompañado de otra persona y una tercera llegó a arrojarse al agua para intentar socorrerlos.