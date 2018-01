«Las irrepetibles» dedican un pasodoble a la víctima de La Manada - Atlas

El pasodoble dedicado a la víctima de «La Manada» que se ha hecho famoso en el Carnaval de Cádiz «Dos, me tomé dos copas después del cine, cena con amigos y luego fuimos a bailar y no paré de reírme. No, no soy yo quien merece que me condenen, me encierren y me vigilen», dice la canción