El Papa pide a la Inmaculada «anticuerpos» frente a la «degradación medioambiental y ética»

Juan Vicente Boo

En la tradicional ofrenda de flores ante la columna de la Inmaculada en la plaza de España, el Papa Francisco ha pedido este viernes a la Virgen que «ayude a la ciudad de Roma a desarrollar ‘anticuerpos’ contra los virus de nuestro tiempo». Entre ellos mencionó «la degradación medioambiental y ética» que, por desgracia, no es exclusiva de la Ciudad Eterna.

Como cada 8 de diciembre, los bomberos de Roma acudieron al amanecer con su altísima escalera para depositar una corona de flores en los brazos de la estatua de la Inmaculada, inaugurada por Pio IX en 1857 como recuerdo de la proclamación del dogma en 1854.

Por la tarde, en su breve oración personal ante la Virgen, el Papa Francisco ha recordado que venía «por quinta vez a tus pies como obispo de Roma», para agradecerle su protección a «las familias, los enfermos, los pobres, y tantas personas inmigrantes de tierras de guerra y de hambre».

Pero, sobre todo, le ha pedido que ayude a la ciudad «a desarrollar ‘anticuerpos’ contra los virus de nuestro tiempo» como «la indiferencia, la mala educación cívica que desprecia el bien común, el temor de lo diferente y del extranjero».

Le ha pedido también ‘anticuerpos’ contra «la resignación a la degradación medioambiental y ética» y «la explotación de tantos hombres y mujeres», como puede verse en las aceras de muchas calles.

Saluda a 150 enfermos

Francisco ha recordado a María que «hace 175 años, a poca distancia de aquí, en la iglesia de San Andrés delle Fratte, tocaste el corazón de Alfonso de Ratisbona, que en ese momento se convirtió de ateo y enemigo de la Iglesia en cristiano».

El Papa se refería al abogado y banquero judío de Estrasburgo que entró en esa iglesia acompañando a un amigo un buen día de 1842 y se encontró, de repente, con la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa, radiante de luz, y que, sin necesidad de decirle ni una palabra, cambió por completo su vida.

El banquero se bautizó, entró en la Compañía de Jesús, se ordenó sacerdote y fundó, junto con su hermano Teodoro, también converso, la familia religiosa de «Nuestra Señora de Sión».

Terminada la oración ante la Virgen, el Papa ha saludado brevemente a la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, antes de dedicarse a saludar, bendecir y abrazar a unos 150 enfermos en un ambiente muy familiar y distendido.

Inicio de la temporada navideña

La fiesta de la Inmaculada marca el inicio de la temporada navideña en Roma, al día siguiente de la apertura del gran Nacimiento monumental en la plaza de san Pedro, que este año es de estilo napolitano y se inspira en las bienaventuranzas. Están ya todas las figuras excepto, naturalmente, la del Niño Jesús, que no se coloca hasta la noche del 24 de diciembre.

Después de saludar a los enfermos, el Papa se ha ido a pie a la cercana iglesia de San Andrés delle Fratte para rezar en la capilla de la aparición de la Virgen, antes de regresar al Vaticano.

Por la mañana, en el rezo del Ángelus con los peregrinos en la plaza de San Pedro, Francisco había invitado a «llamar a María ‘llena de gracia’ como se hace un cumplido con garbo a una mujer diciéndole que tiene aspecto joven».

Según el Papa, María es «siempre joven porque no sufre el envejecimiento por el pecado. El pecado hace envejecer porque esclerotiza el corazón, lo cierra, lo vuelve inerte, le impide florecer».

María fue siempre hermosa porque «su belleza no consistía en el aspecto externo». Era una muchacha sencilla en un pueblecito casi desconocido: «No era famosa. Incluso cuando la visitó el ángel, nadie lo supo. Aquel día no había allí ningún ‘reportero’. No tuvo una vida fácil, pero sí una vida hermosa».