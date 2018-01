El Papa invita a los jóvenes chilenos a «recargar la batería del corazón» «Si no son patriotas no van a ser nada en la vida. Chicos y chicas, quieran a su Chile. Den lo mejor de ustedes por su Chile», exhortó Francisco

JUAN VICENTE BOO

El Papa Francisco ha provocado el delirio de miles de jóvenes chilenos dándoles cita el miércoles en el santuario nacional de la Virgen del Carmen y usando el lenguaje de los teléfonos celulares para animarles a «recargar la batería del corazón».

El Santo Padre les ha comentado que «un día pregunté a un joven qué lo ponía de mal humor, y él me dijo: cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de internet. Me quedo fuera del mundo, como colgado».

En un diálogo cargado de bromas, el Papa aprovechaba para intercalar pensamientos serios, y les ha hecho notar que «no basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina: lo que queremos es vivir como Jesús vivió».

Y para entrar en sintonía con Jesús les ha aconsejado utilizar como acceso la contraseña del popular santo chileno Alberto Hurtado, abogado y jesuita: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». De vez en cuando les preguntaba la contraseña, y los jóvenes la repetían con entusiasmo.

También les ha prevenido contra el escepticismo y el pesimismo de algunos mayores, al tiempo que ha pedido su ayuda para rejuvenecer la Iglesia «pues hace poco alguien me decía que no sabía si hablar de la Santa Madre Iglesia o de la Santa Abuela Iglesia».

Francisco ha exhortado a los chicos y chicas -algunos de los cuales tuvieron que ser retirados en camilla por deshidratación- a que se comportasen «como el joven buen samaritano», ayudando a quienes lo necesiten: «un pariente, una migo, una amiga… Sean samaritanos, nunca abandonen a nadie tirado en el camino».

Citando a un cardenal chileno les ha desafiado a seguir los grandes modelos: «Sean como la joven Magdalena, apasionada buscadora del amor. Tengan el corazón de Pedro, para abandonar las redes junto al lago. Tengan el cariño de Juan, para reposar en Él todos sus afectos. Tengan la disponibilidad de María, para cantar con gozo y hacer su voluntad».

Al final, cuando los chicos y chicas parecían ya exhaustos de aplaudir y corear, el Papa ha vuelto a levantar un estruendo invitándoles a que amen a Chile «pues si ustedes no aman a su patria, no creo que lleguen a amar a Jesús. Si no son patriotas -no patrioteros- no van a ser nada en la vida. Chicos y chicas, quieran a su Chile. Den lo mejor de ustedes por su Chile».