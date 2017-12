El Papa Francisco: «Con Satanás no se puede dialogar porque es más inteligente que nosotros» Advierte que «con los sacerdotes y obispos finge ser educado, y si no te das cuenta, acabas mal»

Juan Vicente Boo

@juanvicenteboo Seguir 14/12/2017 18:11h Actualizado: 14/12/2017 18:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con palabras directas y claras, el Papa Francisco ha advertido que el demonio no es un concepto difuso, sino la encarnación de la maldad en una persona, que no seve pero logra actuar sin que las víctimas se den cuenta de que pierden el control de sí mismas y de que van entrando en una espiral de maldad.

En una entrevista con el canal católico italiano TV2000, emitida este miércoles, el Papa ha dicho en lenguaje muy coloquial que el demonio «es el mal. No es la niebla de Milán. No es una cosa difusa sino una persona».

En tono severo, ha añadido que «con Satanás no se puede dialogar. Si tú comienzas a dialogar con Satanás estás perdido. Es más inteligente que nosotros. Te pone patas arriba, hace que la cabeza te de vueltas y estás perdido».

La entrevista de Francisco con el capellán de la cárcel de Padua, Marco Pozza, se desarrollaba en un clima de confianza mutua, casi de intimidad.

No era un discurso al público ni una homilía, sino la conversación de un sacerdote veterano con otro joven sobre peligros que conoce bien por haber predicado tantas veces los Ejercicios Espirituales y por haber visto los estragos del demonio en el alma y la conducta de muchas personas.

En ese clima, Francisco ha reconocido que el diablo «con nosotros, los sacerdotes y obispos finge siempre ser educado. Entra, y si no te das cuenta a tiempo, acabas mal».

El canal TV2000 está emitiendo la entrevista en semanas sucesivas, dosificada como observaciones breves del Papa sobre cada una de las frases del «padrenuestro».

La semana anterior, Francisco había mencionado que, tanto en inglés como en francés, la traducción tradicional de «no nos lleves a la tentación» no se corresponde con el sentido de esa oración que, en cambio, ha estado siempre bien expresada en español con «no nos dejes caer en la tentación».

El Papa comentó que los franceses ya la han cambiado pues «soy yo el que cae en la tentación, no es Dios el que me lanza a la tentación para ver como caigo. Un padre no hace esto. Un padre ayuda a levantarse enseguida».