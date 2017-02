Papa Francisco: «Por favor, ¡no insultéis! No ganamos nada…»

Ante la proliferación de excesos verbales, el Papa Francisco ha pedido este domingo a los cristianos, «Por favor, ¡no insultéis! No ganamos nada…». El Santo Padre lamenta que, en muchas sociedades, «nos hemos habituado a insultar, es casi como decir ‘buenos días’. Pero quien insulta a un hermano, lo mata en el propio corazón».

Durante el rezo del Ángelus con miles de peregrinos en la plaza de San Pedro, el Papa ha comentado el quinto mandamiento «No matarás», haciendo notar que ese mandamiento «no se rompe solo con el homicidio de hecho sino también con los comportamientos que ofenden la dignidad, incluidas las palabras injuriosas».

Según Francisco, en el pasaje del discurso de la montaña, Jesús «nos invita a no hacer una graduación de las ofensas, sino a considerarlas todas dañinas». Jesús enseñaba la caridad y la misericordia, que evitan caer “en el formalismo: esto puedo hacerlo, esto no; hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo…”.

El Papa ha recordado también las palabras de Jesús sobre el adulterio «que entonces era considerado como una violación del derecho de propiedad del hombre sobre la mujer», subrayando que el Señor lo extendía al «adulterio en el corazón».

También se ha referido al mandato de «no juréis», haciendo ver que «el juramento es un signo de la inseguridad y la doblez en las relaciones humanas».

Francisco ha advertido que el juramento «instrumentaliza la autoridad de Dios para dar garantía a nuestros asuntos humanos. Más bien estamos llamados a instaurar entre nosotros, en nuestras familias y en nuestras comunidades un clima de confianza recíproca».

Al despedirse, el Papa ha dedicado un saludo especial a los peregrinos «del Instituto ‘Carolina Coronado’ de Almendralejo, y a los fieles de Tarragona» presentes en la plaza de San Pedro.