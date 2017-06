Papa Francisco: Â«Los cardenales no somos la gerontocracia de la Iglesia, somos los abuelosÂ»

La víspera de la imposición del birrete de color púrpura a cinco nuevos cardenales entre los que figura el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el Papa Francisco ha bromeado sobre la tarea de los cardenales afirmando que «nosotros no somos la gerontocracia de la Iglesia, somos los abuelos».

En una misa concelebrada este martes con los cardenales residentes en Roma y muchos de los que han llegado ya de todo el mundo, el Santo Padre ha comparado su tarea a la vocación de Abrahán, «llamado por Jesús cuando tenía más o menos nuestra edad y ya estaba a punto de jubilarse. Era un hombre anciano, con el peso de la vejez, los dolores, las enfermedades…».

Según Francisco, «alguno que no nos quiere bien dice que nosotros somos la gerontocracia de la Iglesia. Es una burla. No entiende lo que dice. Nosotros no somos ancianos: somos abuelos, somos abuelos».

En el mismo tono familiar y casero, el Papa ha añadido que los cardenales «somos abuelos a los que los nietos miran. Abuelos que debemos enseñarles el sentido de la vida con nuestra experiencia. Abuelos que no están encerrados en la melancolía de nuestra historia sino abiertos».

El miércoles por la tarde, Francisco impondrá la birreta de cardenal a cinco obispos que proceden de cuatro continentes.

Además del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, la lista incluye a Jean Zerbo, arzobispo de Bamako, Malí; Anders Arborelius, carmelita, obispo de Estocolmo, Suecia; Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, obispo vicario apostólico de Paksé, Laos; y Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, El Salvador.