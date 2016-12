El padre de los tres niños que convivieron con el cadáver de su madre quiere hacerse cargo de sus hijos

El padre de los tres niños que la pasada semana convivieron dos días con el cadáver de su madre en un piso de Palma ha señalado este jueves, en declaraciones al canal autonómico IB3, que quiere hacerse cargo de la custodia de sus hijos. Celestine U. Obiorah, que se encontraba residiendo en la localidad alemana de Hamburgo, fue avisado por unos familiares de que su mujer había fallecido.

Por su parte, la consejera de Bienestar y Derechos Sociales del Consell de Mallorca y presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la econacionalista de MÉS Margalida Puigserver, explicó ayer miércoles que los técnicos de su departamento han hablado ya con el hombre para valorar si está en condiciones de ocuparse de sus hijos o si sería mejor que los pequeños fuesen a vivir con otra familia.

La decisión que desde el IMAS está ya tomada es que, en cualquier caso, los tres niños serán acogidos de forma conjunta, para evitar que puedan sufrir además por el hecho de una posible separación. Mientras tanto, estarán en un centro de primera acogida de la institución insular.

Según ha recalcado este jueves el padre de los niños a IB3, al parecer llevaba ya algún tiempo intentando ponerse en contacto con su esposa. «Me pasaba los días pensando cómo podría arreglar los problemas con mi mujer», ha indicado, para añadir: «La llamaba, pero no cogía el teléfono». Asimismo, ha negado que él se hubiera desentendido de sus hijos a lo largo de los dos años que llevaba fuera de España. «Es mentira. ¿Cómo voy a abandonar a mi familia? Yo estaba en Alemania trabajando por ellos», ha afirmado. «Yo quiero vivir con mis hijos, porque son mis hijos. Como la madre ya no está, ellos no pueden vivir solos», ha sintetizado finalmente.

Pedir ayuda

Cabe recordar que el cadáver de la mujer, Chinyere Umenweke, de nacionalidad nigeriana y unos 40 años de edad, fue descubierto el pasado 20 de diciembre, después de que sus hijos —dos niños de cinco y once años, y una niña de diez— hubieran bajado al parque ubicado frente a su finca y hubieran pedido ayuda a dos jardineros que trabajaban en el lugar.

Los pequeños les explicaron a los operarios que hacía días que no comían y que su madre había muerto, si bien no pudieron precisar con exactitud cuándo habría sido. Los dos empleados municipales avisaron a la Policía Local, que se desplazó hasta la vivienda y descubrió el cadáver. La mujer vivía únicamente con los tres menores en dicho piso, ubicado en el número 9 del pasaje Cala Figuera.

Los tres niños fueron trasladados de inmediato al Hospital de Son Espases, al presentar evidentes signos de desnutrición. Tras la realización de un reconocimiento médico, los facultativos decidieron que los menores permanecieran ingresados hasta recuperarse por completo. Por lo que respecta a la autopsia practicada a la madre, determinó que había fallecido uno o dos días antes de que fuera encontrado su cadáver. La mujer murió por causas naturales, en concreto por una hemorragia interna.

A raíz del suceso, la consejera de Servicios Sociales del Gobierno balear, la econacionalista de MÉS Fina Santiago, desveló el miércoles de la pasada semana que hacía meses que «se habían activado ya todos los sistemas de protección» por parte de las distintas instituciones en favor de dicha familia, tras haberse detectado el absentismo escolar de los tres niños. No obstante, al parecer la mujer recelaba de la ayuda que se le intentaba ofrecer desde la Administración e incluso la evitaba, según recalcó Santiago.