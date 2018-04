Cartel de la campaña publicitaria «Me apunto a Religión» - ABC

Los obispos lanzan una campaña para apuntarse a Religión que va dirigida por primera vez a los que no creen Bajo el slogan «Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a religión», los avisos publicitarios pretenden llegar al 38% de los alumnos que no optan por la asignatura