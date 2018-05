Nuevos audios de «La Manada»: «Imagino coger a un vasco y hacerle cantar '¡Que viva España!' con una pistola en la cabeza» Se hacen públicas más conversaciones entre los cincos sevillanos en los días previos a su llegada a Pamplona

ABC

Nuevos mensajes que se intercambiaron en su grupo de WhatsApp los cinco miembros de «La Manada», condenados por abusar sexualmente de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, han salido a la luz en un programa de televisión.

«El programa de Ana Rosa» ha emitido en exclusiva estas conversaciones, que se realizaron en días previos a su llegada a Pamplona y que pueden coincidir con su estancia en San Sebastián.

En las grabaciones emitadas, uno de los jóvenes fantasea con la idea de ponerle una pistola en la cabeza a un vasco para que cante la canción de Manolo Escobar «Que viva España». «Por un momento, tío me estoy imaginando en el País Vasco, como cuando cogíamos los huevos y hacíamos una nota cantada por Joselito, coger a un vasco de estos y hacerle cantar la canción de '¡Que viva España!' al vasco con la pistola en la cabeza, es que eso sería muy bueno, ¡eh!».

En otro de los audios, dos de los acusados se animan a cantar el himno de San Fermín y otro de ellos deja claro el objetivo de su viaje. «Yo nada más te digo que vengo de depilarme, tío… estoy ahora mismo que madre mía… escúchame, ¿sabes? Si no f***, si no f**** me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya».