Nuevas imágenes de la enorme grieta en la barrera de hielo Larsen C en la Antártida

Investigadores británicos han divulgado impresionantes imágenes aéreas de la brecha gigante que se está abriendo en la barrera de hielo Larsen C, en la Antártida. Este resquebrajamiento en la banquisa de hielo que se extiende sobre el mar de Weddell, junto a la Península Antártica, alcanza ya una anchura de casi 400 metros.

Las observaciones por satélite de febrero de 2017 muestran que un iceberg con una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados es probable que sea, pronto, el resultado de este proceso.

Los investigadores del Proyecto MIDAS, dirigido por la Universidad de Swansea, han reportado varios alargamientos rápidos de la grieta en los últimos años.

Los científicos de British Antarctic Survey (BAS) están involucrados en un programa de investigación de larga duración para monitorear las plataformas de hielo para entender las causas y las implicaciones de los rápidos cambios observados en la región. Las nuevas fotografías fueron obtenidas mientras volaban sobre la plataforma de hielo en su camino para recoger equipo de ciencia sobre el terreno.

Durante la actual temporada de campo antártico, un equipo de investigación de glaciología ha estado en Larsen C usando técnicas sísmicas para examinar el fondo marino bajo la banquisa de hielo.

Debido a que una ruptura parece probable, el equipo no estableció el campamento en el hielo como de costumbre. En su lugar hicieron desplazamientos en avión.

Los estantes de hielo en situaciones normales producen un iceberg cada pocas décadas. No hay suficiente información para saber si la formación del iceberg gigante esperado en Larsen C es un efecto del cambio climático o no, aunque hay una buena evidencia científica de que el cambio climático ha causado adelgazamiento de la plataforma de hielo. Una vez que el iceberg haya nacido, la gran pregunta es si Larsen C comenzará a retirarse, según un comunicado del BAS.