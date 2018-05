María Nuria Solá lleva 30 años en África - ABC

«No se me pasa por la cabeza la repatriación en caso de contagio por ébola, he tenido problemas peores y aquí sigo» María Nuria Solá vive en República Democráctica del Congo desde hace 18 años. Pese a la reciente declaración de un brote de ébola en el país asegura no estar preocupada