«#No te calles, cuéntalo»: no más silencio sobre el abuso sexual infantil La campaña, promovida por la Fundación Edelvives, tiene como objetivo la concienciación y prevención de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.

«Cuando era pequeña, mi abuelo se metía desnudo y borracho en mi cama». «Mi padre me hace de todo. Desde que murió mi madre, mi vida es un infierno». «Mi padre me decía que lo hiciera por favor, por él, pero a mí no me gustaba».

Estos demoledores testimonios son las experiencias que cuentan las víctimas de algunos de los 2.215 casos de abusos sexuales a menores analizados por la Fundación ANAR. Estas manifestaciones de la violencia, que muchas veces pasan desapercibidas, son el objeto de «#No te calles, cuéntalo», la nueva campaña promovida por la Fundación Edelvives que tiene como objetivo la concienciación y prevención de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.

La colaboración con la Fundación ANAR, que desde el año 1994 tiene en activo el teléfono ANAR, que atiende las 24 horas al día, los 365 días del año, las llamadas de los menores, cuyos problemas son atendidos por un equipo de psicólogos especializados en la materia. Los profesionales atienden, de media, 1.200 llamadas al día y de estas, el 49,4% son de menores que son víctimas de algún tipo de violencia.

La campaña, que busca ayudar a los menores a identificar una situación de abuso sexual y darles la confianza y el coraje necesario para denunciarla, brinda un abanico de recursos que pretende llegar a todos los niños de España, y Latinoamérica.

Sus dos iniciativas más visibles son, por un lado, la publicación de un cuento dirigido a los más pequeños, así como la participación de artistas de primer nivel del panorama español, tanto cantantes para la producción de un videoclip como actores y personalidades del espectáculo para poner cara a una campaña de concienciación.

El cuento, cuyos autores son Arturo Cavanna y Menchu Cuesta, tendrá una distribución gratuita. El próximo jueves 24 de mayo se repartirá dentro de cada ejemplar de la tirada de ABC.

Héroes infantiles

«Los niños deben ser conscientes de que los auténticos monstruos no viven en los cuentos», ha explicado Cavanna en la presentación de la campaña. «Queremos que los niños entiendan de alguna manera lo que es incomprensible», ha dicho y añade: «El cuento es una excusa para dialogar, desconcertar a los niños y poder hablar sobre este tema, que es muchas veces tabú en los colegios y las casas».

Ambos autores han decido los derechos del libro a la Fundación Edelvives y todos los beneficios generados por la campaña se destinarán a ANAR.

Todas las ganancias de las descargas del videoclip de la canción «No te calles, cuéntalo», en el que participan artistas como Rozalén, Andrés Suárez, Roko o Conchita, también se destinarán a la Fundación. Asimismo, la campaña ha creado una aplicación, que estará disponible a partir del 1 de junio, para que los más pequeños puedan acceder a esta información de una manera interactiva.

Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dejó un potente mensaje durante la presentación: «Los fantasmas y los peores terrores surgen en los entornos domésticos y es ahí donde nosotros tenemos que arrojar luz a los niños».

Según los datos de ANAR, en 1 de cada 3 casos de abusos sexuales en menores el responsable es el padre biológico, y de ellos 1 de cada 5 son violencia diaria. Conseguir que los niños tengan la valentía de denunciar estas situaciones es el objetivo final. «El hecho de no callarse convierte a los niños en héroes», sentencia Arturo Cavanna.