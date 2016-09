Un niño dona su melena para ayudar a los niños con cáncer que han perdido el pelo

Hace dos años, Thomas Moore vio en un vídeo cómo una niña con cáncer perdió su pelo a causa de la quimioterapia. Desde ese momento, el pequeño, nacido en Maryland (EE.UU.), dejó de cortarse el suyo para poder donarlo algún día para ella. Dicho y hecho. Su larga melena ya está en manos de las autoridades médicas para todos aquellos pacientes que la necesiten.

La historia de Moore, de ocho años, ha sido revelada por su tía, Amber Ray, que ha publicado la imagen del antes y el después en Twitter: «Mi sobrino se dejó crecer el pelo durante dos años para donarlo a niños con cáncer».

my nephew grew his hair out for two years to donate to kids with cancer 😭 pic.twitter.com/YuamNNcMEI