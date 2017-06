Una niña de trece años, con sobrepeso y cojera, planta cara al «bullying» subiendo una foto en bañador

La niña Paris Harvey, de trece años de edad y vecina de la localidad británica de Gillingham, en el condado de Kent, ha dado un auténtico ejemplo de moral.

La chica sufre un problema de metabolismo que le hace muy proponsa a engordar. Además, también padece displasia, lo que hace que su pierna izquierda sea 1,5 centímetros más corta que la derecha y cojear al andar. Debido a sus patologías, la pequeña es objeto de burla constante por parte de sus compañeros de clase.

Sin emabrgo, ahora la joven ha plantado cara a los tabúes. Según recoge el periódico «The Sun», Harvey fue a pasar el puente que se celebró la pasada semana en Inglaterra a la playa, a la que llevaba tres años sin ir por sus complejos. Sin embargo, en esta ocasión la niña se fotografió, ataviada en su bañador rosa, y subió la instantánea a su cuenta de Twitter con el texto: «Hoy me he enfrentado a mis mayores miedos y he ido a la playa en bañador».

Su tuit no tardó en viralizarse y llegar a todo el planeta, hasta llegar a las casi 400.000 interacciones con las que cuenta hoy. Cerca de 6.000 personas le han dejado mensajes de ánimo. «¡Eres preciosa! Me has inspirado tanto que voy a empezar a salir a la calle en pantalón corto, algo que nunca he hecho», reza un comentario. «Estoy muy orgulloso de ti», decía otro. «Te mereces el mundo entero», postulaba un tercero.

Aunque sin duda, el que más ilusión despertó en la niña fue el de su auténtica ídolo: la cantante del grupo estadounidense Fifth Armony Ally Brooke Hernández. «Estoy muy orgullosa de ti, mi pequeña. ¡Y estás muy guapa, reina!», escribió la artista.

IM SO PROUD OF YOU MY BABY 😭AND YOU LOOK SO BEAUTIFUL!!!!! YES QUEEN 👑👏🏽 — AllyBrooke Hernandez (@AllyBrooke) 28 de mayo de 2017

«En el colegio, fui objeto de bullying y me sentía muy insegura de mí misma. Pero me siento muy orgullosa de lo que he hecho», señaló la joven tras la repercusión que tuvo su foto, que le ha hecho convertirse en un ejemplo.