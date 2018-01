El temporal de nieve complica el tráfico en Madrid y Castilla y León El Gobierno recomienda mantenerse permanentemente informados sobre la situación del tiempo y del estado de las carreteras ante los posibles cambios

Gabinete Prensa DGT/EFE

Las nevadas caídas durante las últimas horas dificultan el tránsito por algunos puertos y carreteras de la red secundaria de la zona norte peninsular, con especial incidencia en las comunidades de Castilla y León y Madrid.

Ante el temporal de nieve que afecta a varias comunidades autónomas, la Dirección General de Tráfico recomienda a los conductores informarse del estado de circulación de las carreteras y si no es imprescindible no ponerse en circulación por las vías afectadas hasta que no se vea la evolución del temporal.

Hay riesgo de nevadas en todas las provincias de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Ourense, La Rioja, Huesca, Cantabria y Guadalajara.

Las vías de alta capacidad que están o pueden estar afectadas por la nieve a lo largo de la tarde-noche al paso del temporal son:

•La Autopista de Peaje concesionada AP-6 Villalba- Adanero y (Nacional VI)

•La Autopista de Peaje concesionada, AP-61 Segovia- San Rafael

•La Autopista de Peaje concesionada, AP-51 Ávila- Villacastín

•La Autovía A-1 desde El Molar a Burgos

•La Autopista de Peaje concesionada AP-1 Burgos-Miranda de Ebro

•La Autopista de Peaje concesionada AP-66 que une León con Oviedo.

•La Autovía A-67 de Palencia a Santander.

•La Autovía A-62 de Palencia a Burgos.

•La Autovía A-231 de Osorno a Burgos.

Durante el episodio de nevadas, para garantizar la seguridad y fluidez se podrían tomar medidas de regulación y gestión del tráfico como:

-Restricciones a la circulación de vehículos pesados.

-Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas.

-Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

-Cortes totales preventivos.

-Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.