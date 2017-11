Día Mundial para la Erradicación de la Violencia de género «Nadie se explica cómo un niño de 3 años ya conocía la palabra socorro» La madre de la joven asesinada en Elda quiere la custodia de su nieto huérfano

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La tragedia por la muerte a tiros de una joven de 28 años en Elda (Alicante) a manos de su expareja y delante del hijo de ambos, que conmocionó a España entera hace unos días, ha dejado un interrogante que tortura a sus familiares más allegados, desolados por el dolor. «¿Por qué dejó un juez en libertad a ese hombre?».

Así resume el ánimo de su mujer Francisco Morales, casado desde siete años con Rocío Cutillas, madre de la víctima, que se estremece al recordar detalles del instante mismo del crimen, como que el hijo pedía «socorro» a maestros de su colegio y familiares de sus compañeros de clase,a la salida del colegio, cuando nadie se explica ni cómo había aprendido esa palabra, con solo tres años de edad. De los antecedentes que pudieran hacer presagiar este desenlace, con el autor de los cinco disparos, Imanol Castillo, también muerto instantes después suicidado, había síntomas tal vez evidentes y otros más discretos. Aunque en última instancia, ni la fiscalía ni el abogado de Yessica Bravo había pedido medidas cautelares en vísperas de un juicio por quebrantar la orden de no comunicarse con ella.

«Por lo visto, hacía mucho tiempo que le envíaba mensajes amenazándola, pero mi mujer no me había enseñado nada», recuerda ahora Francisco con pesar, y así se lo hizo saber a ella, triste porque le hubiera «ocultado» estos indicios del peligro. «Es una persona muy solitaria», interpreta él, sobre ese carácter reservado de una madre ahora deshecha por la pena, que no quiere contacto con la prensa.

La cosa venía de largo cuando Yessica dio el paso de denunciar a Imanol, en 2014, por malos tratos -aunque luego se negó a declarar en su contra y del juicio salió absuelto- el año que nació el hijo fruto de aquella relación. Ya había soportado tensiones y agresividad de un Imanol que a finales de 2012 ya lanzaba machistas mensajes en uno de sus dos perfiles de Facebook, como «dime con quien andas y, si está buena, me la mandas» o «tías, ¿las amas del mundo? Yo diría que mientras haya huevones, seguro que sí, ja, ja».

Ajeno a las redes sociales, pero tras haber escuchado comentarios de conocidas de Imanol después de su suicidio, que lo definían como «un poco chulito desde los 15 años», Francisco se hace una reflexión que encaja con esa doble personalidad mostrada por el verdugo de su hijastra, tan padrazo que se mostraba en su otro perfil de Facebook, el de chico bueno: «Parece que cada persona tiene otra persona dentro, que puede salir en cualquier momento».

Condenado por lesiones

Y en este caso, ese «doctor Jekyll» apareció de nuevo y fue condenado en enero del año pasado por lesiones en el ámbito familiar. «Estuvo un tiempo barriendo por las calles», relata Francisco, describiendo con sus palabras los 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad que le impuso en enero del año pasado un tribunal por su agresión.

En Monforte del Cid, el municipio alicantino de 7.000 habitantes donde vivía Yessica, situado a una veintena de kilómetros del colegio donde se produjo el crimen, los vecinos han seguido atónitos y consternados esta tragedia y ahora asisten al intento de esta familia por volver a una normalidad ya imposible.

El día de preparación de este reportaje, Rocío compraba ropa para su nieto, que crece rápido y se le queda todo pequeño, porque esta mujer de 47 años va a luchar por tener la custodia de su nieto y criarlo con el apoyo de su actual pareja y la proximidad también del anterior marido y padre biológico de la víctima, José Bravo, que regenta un bar a apenas un centenar de metros del domicilio de su ex, un establecimiento en el que trabajaba la hija de ambos desde que trataba de rehacer su vida tras la relación tortuosa que ha truncado ese futuro.

Cuatro denuncias en total, una orden de alejamiento,la prohibición hasta de comunicarse con ella -que Imanol quebrantó-, un juicio rápido con paso previo por el calabozo y los antecedentes de tener prohibida la tenencia de armas, entre otras medidas, no han frenado al criminal de esta historia, cuya víctima fue catalogada a efectos seguridad como un objetivo de «vigilancia media», no de la primera categoría, denominada «extrema».