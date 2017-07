«Hay que multar a la gente que no recicla para que empiece a hacerlo»

La asociación sin ánimo de lucro Cicloplast ha presentado en su sede madrileña su informe anual del reciclado de plásticos en los hogares españoles. Según sus datos, España, con 10,3 kilos de media por habitante, es el segundo país que más material de este tipo recicla, solo superado por Alemania, cuyos niveles se sitúan en 13,7.

El informe refleja que en los hogares españoles se reciclaron cerca de 478.120 toneladas de plástico el pasado año, una crecida del 7,4% y de un kilogramo de este material por persona con respecto al año anterior. Como explica la entidad, cerca del 63% de la población recicla de manera activa, y cerca de un 66,5% del material que se divide es plástico. El aumento del reciclaje de los españoles año a año es sustancial, con una subida anual de un 6,6% de media desde el año 2010.

Así, en base a los datos del informe de Cicloplast, cada español recicla ocho veces más material que en el año 2000. Un año antes, en 1999, apenas se reciclaron 23.000 toneladas de plástico en España, cifra veinte veces menor a la registrada a día de hoy. A nivel de Comunidades Autónomas, País Vasco (12,6 kg/hab), Cataluña (12,2) y Comunidad Valenciana (11,7) lideran el ránking, con datos por encima de la media. Por el contrario, Asturias (5) y Extremadura (5,4), son las comunidades en las que menos se recicla.

A estos datos «positivos» del reciclaje de plásticos en España contribuye el diseño del contenedor amarillo, el propio para este fin. Un depósito por un lado homogéneo, porque tiene un a estructura similar en todos los municipios de nuestro país, pero por otro heterogéneo, pues admite el vertido de todos los materiales plásticos, «al contrario de lo que ocurre en el resto de países de Europa», como explica Teresa Martínez, directora eneral de Cicloplast. De hecho, «hay países que, en este sentido, están copiando el modelo que tenemos aquí, como Francia o Bélgica», destaca.

Los paisajes naturales, asignatura pendiente

«Los españoles reciclamos cada vez más, pero podemos hacerlo mucho mejor. Hay materiales de todo tipo vertidos en todos los paisajes naturales, y eso no puede permitirse», advierte Martínez. Y es que, aparte de los españoles que reciclan, hay otra amplia mayoría que no lo hace y a la que «se debería concienciar».

Se trata, por tanto, de un sector, como explican desde la agrupación, que no sabe de la importancia del reciclaje y que no lo practica. «Siempre está el típico perfil de persona incorregible, pero por lo general es un problema de educación ambiental», asevera Martínez. ¿Cómo solucionar este problema? Desde Cicloplast responden «Para que la gente sea más responsable con el reciclaje, aparte de incidir en ello desde las aulas, es importante dar un paso más allá».

Un ejemplo de ello es el «voluntariado verde». Una iniciativa lanzada desde la organización y consistente en la organización de batidas de voluntarios para que se sensibilicen con la situación real de los parajes naturales atestados por basura. «El objetivo de esta idea es el de transmitir a la sociedad el compromiso que debe tenerse con el reciclaje. Cuando te toca recoger, te das cuenta de lo importante que es reciclar y mantener el medio ambiente limpio», asegura Martínez.

En lo que va de 2017, Cicloplast ha organizado dos jornadas de «voluntariado verde»: una en Valencia y otra en Tarragona —en la que participó Woody Woodpecker, la mascota de Port Aventura». En la segunda mitad de año, la organización pretende organizar al menos otras dos, en Galicia y Murcia.

Cuestión de tendencias y mentalidad

Aunque las labores de concienciación no deberían quedarse ahí. De hecho, hay algo que puede ayudar «mucho más» a este respecto: las sanciones económicas a los ciudadanos que no reciclen, no lo hagan correctamente, o que arrojen desperdicios sobre las vías o espacios naturales. «Sin duda, lo que más puede dolerle a un vecino es que le multen por cualquier cosa, por lo que habría que multar a la gente que no recicla para que empiece a hacerlo», sentencia la directora general de la asociación, que agregó que «quitar las colillas y los chicles del sueño» son auténticos quebraderos de cabeza para las administraciones.

«La mentalidad de la gente debe cambiar. Hay que dar a conocer los productos que se derivan del reciclaje y el proceso que se sigue. La gente piensa que reciclar no sirve de nada, pero están equivocados», aclara por su parte Mayca Bernardo, responsable de comunicación de Cicloplast, que celebró que esta concienciación está comenzando a ser real. «Antes, había empresas que reciclaban, pero no querían reconocer que lo hacían. Ahora, si una empresa recicla es 'ecofriendly' y queda bien de cara a la galería», sentencia. Sin embargo, «hasta que no comience a verse con malos ojos a la gente que no recicla, el problema no va a erradicarse», como reconoce Martínez.