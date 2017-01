Una mujer da a luz en un taxi en Palma

Una mujer ha dado a luz en la madrugada de este sábado en un taxi en Palma, cuando el vehículo se estaba dirigiendo hacia el Hospital de Son Espases, ubicado también en la capital balear. Según ha avanzado el diario «Última Hora», tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud. El taxista, por su parte, no ha querido cobrar la carrera y le ha dicho al padre que era un regalo para celebrar dicho nacimiento.

Todo ha empezado en torno a las tres de la madrugada, cuando el taxista —de nombre Juan Jaume— ha recogido a una pareja en el pasaje de Can Feixina, situado en la popular barriada palmesana de Pere Garau. La mujer, que se encontraba en avanzado estado de gestación, ha roto aguas instantes después de haber entrado en el vehículo. El taxista ha decidido entonces acelerar la conducción para llegar lo antes posible al citado centro hospitalario.

«He oído cómo la mujer rompía aguas en el taxi y unos segundos más tarde el llanto de la niña. Si lloraba el bebé, es que todo iba bien, así que no he parado el taxi, he subido la calefacción y he seguido el camino hasta el hospital», ha explicado Juan Jaume.

Unos pocos minutos después, el vehículo ha llegado al Hospital de Son Espases, en donde la madre y la recién nacida han sido atendidas de inmediato por el personal de Urgencias. El taxista, por su parte, ha decidido esperar fuera, hasta tener la confirmación de que ambas se encontraban bien, como así ha sido.

«Pensaba que esto sólo pasaba en las películas y me ha pasado a mí», ha señalado Juan Jaume, para añadir: «He pasado muchos nervios, susto y emoción. Además, aunque no haya hecho nada especial, me siento muy satisfecho».