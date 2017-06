Muere Sam Panopoulos, el creador de la pizza con piÃ±a

Sam Panopoulos, el hombre que inventó la pizza hawaiana o pizza con piña, falleció en un hospital canadiense el pasado jueves a los 83 años.

Nacido en Grecia, emigró a Canada en 1954, cuando solo tenía 20 años. En la ciudad de Ontario y junto a sus dos hermanos —Elias y Nikitas—, dirigió varios restaurantes. Finalmente, abrieron el Satellite Restaurant, en Chatham, un municipio al suroeste de Ontario. Allí, ofrecían comida típica americana: hamburguesa con patatas y platos chinos en los que ya se mezclaban los sabores dulces y salados. A principios de los 60, comenzaron a vender pizzas también. Un buen día, como contó Panopoulos a la cadena británica BBC, arrojaron unos pedazos de piña en conserva en una pizza. «Se la echamos (la piña) solo por el gusto de hacerlo, y para ver a qué sabía. Éramos jóvenes y hacíamos muchos experimentos», explicó.

No eran conscientes de que habían creado un nuevo tipo de pizza; tampoco imaginaron el éxito que tendría, pero tanto a ellos como a sus clientes canadienses les gustó la mezcla de lo dulce y lo salado. «Primero la probamos nosotros, luego se la ofrecimos a algunos comensales, y un par de meses más tarde, estaban locos por ella. Así que la incluimos en el menú», relató Panopoulos al medio británico. Su nombre, hawaiana, viene de la lata de piña que utilizaron para esa primera creación, que llegó en una época en que la cultura polinesia y los productos tropicales se habían puesto de moda en Norteamérica.

Casado y padre de dos hijos, había vendido el Satellite Restaurant en 1980 para mudarse a Londres, también al suroeste de Ontario, ciudad en la que murió el pasado 8 de junio.

La pizza de piña ha dividido a los amantes de este plato de origen napolitano, que se posicionan en dos extremos: quienes lo aman y quienes lo odian.

El pasado mes de febrero se desató la polémica en Islandia. El presidente del país, Gudni Johannesson, visitó un instituto de Akureyri, ciudad situada en el norte de la isla. Una alumna le preguntó qué opinaba sobre la piña en las pizzas. Johannesson respondió que la detestaba y que, si pudiera hacerlo, la prohibiría. Días después tuvo que aclarar que se trataba de una broma y que, bajo ningún concepto, prohibiría la pizza hawaiana, subrayando que en cualquier caso no tiene el poder para hacerlo.

Por su parte y un mes antes, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se había declarado fan de la pizza con piña a través de su cuenta oficial de Twitter, creando el hashtag #TeamPinneaple.

@JustinTrudeau Very important question for all Canadians - does pineapple belong on pizza?