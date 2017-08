Muere Luis de Marcos, el hombre que pidiÃ³ a Rajoy legalizar la eutanasia

La mujer de Luis de Marcos, Asun, dice que sus últimos días han sido un infierno. Este enfermo de esclerosis múltiple que reivindicó en mayo su derecho a poner fin a sus "dolores insoportables" a través de una carta a Mariano Rajoy ha fallecido.

Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente lamentan que Luis de Marcos haya sufrido "inncesariamente". Lamenta "la larga agonía que sufrió este hombre durante el final de su vida, que podía haberse evitado y le provocó un padecimiento innecesario".

El caso de Luis vuelve a poner sobre la mesa el debate de la necesidad de extender los cuidados paliativos a todos los enfermos. También, para la asociación citada, la legalización de la "eutanasia" como reclamaba este madrileño de 50 años, enfermo desde hace diez.

Luis solo podía mover el cuello y la cabeza por su enfermedad. Así, emprendió una campaña por redes sociales reclamando el derecho a poner fin a su vida, ya que las leyes le obligaban "a pasar por un calvario" porque no le permitían acceder a la sedación extrema.

«Cuadno lean esta carta, yo me habré ido»

En su última carta, dada a conocer hoy por su mujer Asun, en la Cadena Ser, De Marcos asegura que "el mínimo exigible a una sociedad desarrollada, civilizada y moderna es el derecho al suicidio asistido". "Cuando lean esta carta, yo me habré ido", dice Luis. "Simplemente, quiero decir que creo que venimos al mundo con alguna misión, para desempeñar algún papel, y a mí me ha tocado sufrir una enfermedad que me ha llevado a luchar por uno de los derechos más básicos". "Ojalá podáis tener esa salida si llegáis a necesitarla", anhelaba este enfermo de esclerosis.

Asun ha reclamado reconsiderar la actual legislación, ha agradecido su trabajo al hospital en el que ha estado ingresado su marido hasta unas semanas antes de morir y ha deseado que "nadie pase por el calvario que ha pasado Luis".

Por su parte, para Derecho a Morir Dignamente, "las sedaciones paliativas, previstas para pacientes terminales aquejados de un gran sufrimiento, deben ser breves y nunca prolongarse durante semanas", señala en un comunicado.