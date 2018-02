Méndez de Vigo, a PDeCAT: «No hay ningún ataque a la lengua catalana, dejen el victimismo» El ministro comparece en el Congreso y responde al PNV que «potenciar el castellano beneficiará a todos»

ABC / EFE

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho este martes en el Congreso al PDeCAT que "no hay ningún ataque a la lengua catalana" y le ha pedido que se olvide de "victimismos".

"Salgan de ese discurso que no sirve para nada", ha sugerido al PDeCAT el ministro, que cree que cuando esta formación no tiene otra cosa que añadir acude al "victimismo".

Además, Méndez de Vigo ha señalado al PDeCAT y al PNV que el español o el castellano es también "una lengua común suya" y que es "bueno" que se potencie.

El ministro ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso para explicar el programa "El español, lengua global", que ha coincidido con el reciente anuncio del Gobierno de garantizar "la libertad de los padres" para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos el próximo curso en los centros escolares catalanes.

Se debe potenciar el español como lengua común, según el ministro, que ha recalcado: "También en Cataluña, no veo ninguna incompatibilidad".

El portavoz de Cultura del PDeCAT, Sergi Miquel, ha afirmado que el Gobierno "se va a cargar la inmersión lingüística" y ha preguntado al ministro si el Ejecutivo "ve compatible defender el español sin atacar" las lenguas cooficiales.

Miquel también ha inquirido a Méndez de Vigo sobre si cree que "es posible que convivan" más de una lengua sin que alguna "se sienta atacada de forma constante" y ha añadido: "No confundan la lengua catalana con la independencia".

Por su lado, el portavoz de Cultura del PNV, Joseba Agirretxea, ha cuestionado que haya "problemas para estudiar español en algún sitio de España".

"Me parece muy bien defender el patrimonio lingüístico" pero sin olvidar si otras lenguas "han sido atentadas o no", ha opinado Agirretxea, que ha asegurado que ha habido "lenguas impuestas" y que al Gobierno le corresponde tanto defender el español como las lenguas cooficiales.

«El español beneficia a todos»

El ministro se ha referido a ambos partidos para comentar que les había visto en su intervención en la Cámara baja "a la defensiva" y les ha asegurado que potenciar el español "beneficiará a todos" porque es como un juego en el que "ganamos todos si sabemos jugarlo adecuadamente".

"Faltaría más que no me encontrara a la defensiva" con el "ataque" del Gobierno a la sociedad catalana, ha contestado el diputado del PDeCAT, que ha solicitado que se intente ganar a los independientes "en las urnas y no en la calle mezclando lengua, educación y política".

Desde el PSOE, el portavoz de Educación, José Andrés Torres, ha comentado que sería "sensato" intentar "pacificar" este asunto y convertirlo en algo "racional" y con una solución cooperativa.

"Nadie podía imaginar que nos íbamos a meter en otro lío lingüístico" cuando se convocó esta Comisión de Cultura, ha confesado el diputado socialista, que ha añadido: "Pediría que nos pacifiquemos y tengamos la fiesta en paz".

El portavoz de Cultura de Ciudadanos, Félix Álvarez, ha criticado que el español haya sido "relegado" en el ámbito educativo y ha pedido que los padres puedan elegir libremente el idioma en el que quieren que estudien sus hijos. "Elegir en libertad" el idioma "hoy parece revolucionario e incluso reaccionario", ha añadido Álvarez.