Así mejorará Rajoy las condiciones laborales de las «kellys»

Paloma Cervilla

Actualizado: 05/04/2018 20:48h

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, cumplió ayer su promesa de recibir en el Palacio de la Moncloa a una representación de las camareras de piso, más conocidas como «las kellys». Una reunión de más de dos horas de duración, aunque inicialmente solo estaban previstos cincuenta minutos, en las que este colectivo de trabajadoras de la limpieza de hoteles, unas 250.000 en toda España, explicó a Rajoy las duras condiciones en las que trabajan.

Cinco fueron las representantes de la Confederación, que agrupa a 20 asociaciones, las que llevaron a La Moncloa un amplio dossier «con documentación, denuncias, fotografías, sentencias judiciales y nóminas de empresas externas». Un amplio informe con el que argumentar sus principales reivindicaciones: la necesidad de prohibir la externalización de este servicio, la inclusión de las enfermedades derivadas de este trabajo en el listado de la Seguridad Social, la reducción de la carga de trabajo, así como la jubilación anticipada, entre otras.

El presidente se mostró receptivo a las peticiones que le realizaron, según la versión ofrecida por este colectivo, tras la reunión en el Palacio de la Moncloa. Por ello, fruto de este encuentro, el Gobierno se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso.

Prohibir la externalización

El Ejecutivo impulsará «la acción necesaria» para que algunas de sus reivindicaciones puedan llevarse a cabo, según la versión oficial del Gobierno. Un primer paso para avanzar en este camino es la aprobación hoy del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, «en el que se hace hincapié en esta actividad».

Por un lado, estudiará la posibilidad de modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para prohibir la externalización de este servicio en empresas de trabajo temporal. Sobre este problema, Ana Lucía, de la asociación de Lanzarote, aseguró que «hay un fraude a la Seguridad Social porque primero nos descuelgan de los convenios, haciendo una merma salarial de más de 500 euros, al no aplicarnos los complementos de uniformes, calzado, transporte y manutención. Ello perjudica nuestra base de cotización».

En relación al reconocimiento oficial de las enfermedades que sufren como consecuencia de su trabajo –túnel carpiano, codo de tenista, dolencias musculares y cervicales–, el presidente ya se comprometió en el Senado, el pasado 6 de marzo, a aceptarlo. La presidenta de la confederación que agrupa a todo el colectivo, Miriam Barros, confirmó que «hemos solicitado que se incluyan las enfermedades mucoesqueléticas y las psicosociales, porque el 90 por ciento de las camareras de piso sufrimos ansiedad y estrés». Rajoy solo es partidario de las primeras.

Jubilación anticipada

La tercera petición se refería a la jubilación anticipada. «Se ha mostrado muy receptivo a que no podemos seguir trabajando con más de 60 años», señaló Barros. Sobre esta cuestión, señalan que no están de acuerdo con lo que plantean los sindicatos, en el sentido de que piden 25 años cotizados como camarera de piso. «A nosotras nos parece una locura –dice–, porque no llegaríamos en buenas condiciones a la edad de jubilación».

La propuesta que le han realizado a Rajoy es que la edad de jubilación se reduzca y se tengan en cuenta 25 años cotizados, 15 de ellos de camareras de piso. El problema es que, cuando no tienen trabajo, tienen que dedicarse a otra cosa «y, si trabajamos 25 años en este oficio, no podríamos disfrutar de la jubilación porque estaríamos completamente destrozadas».

Finalmente, las «kellys» han reclamado reducir la jornada de trabajo porque «estamos explotadas. No somos mulas de carga. Es vergonzoso cómo nos están tratando, como si fuéramos maquinaria. En cuanto te duele algo, no te puedes quejar porque te echan», se lamenta Pilar Cazorla.

Las «kelly» le han dado un voto de confianza al presidente del Gobierno, que les ha trasladado su intención de remitir sus peticiones a la mesa de negociación abierta con sindicatos y patronal y «ser su voz». Sin embargo, las esperanzas de este colectivo no están en los sindicatos. «Le hemos dicho al presidente que no estábamos de acuerdo con los interlocutores que hasta ahora han llevado nuestras reivindicaciones, los grandes sindicatos, porque esto viene pasando hace mucho tiempo y no han sabido atajar la situación».

Por último, el presidente del Gobierno les ha asegurado que el Partido Popular no bloqueará la Proposición no de Ley del PSOE, que se tramita en el Congreso de los Diputados y que persigue mejoras laborales para este colectivo.