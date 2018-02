Médicos de elite a 77.000 euros mensuales Polémica en Suiza por los elevados sueldos de algunos especialistas que elevan las primas de los seguros de salud

Los elevados ingresos de los médicos suizos están en el punto de mira de la opinión pública debido a las acusaciones pronunciadas por algunos políticos, entre los que se encuentra el mismísimo presidente de la Confederación, Alain Berset, sobre las consecuencias que estos tienen en la subida incesante de las primas de salud.

En Suiza no existe sanidad pública y los ciudadanos se ven obligado a suscribir un seguro de salud privado. Las declaraciones en la radio suiza del consejero de salud de Ginebra, Mauro Poggia, diciendo que era corriente, entre cirujanos, oír la frase «si no ganas un millón de francos suizos anuales has fracasado en tú carrera» levantó oleadas de críticas.

Las declaraciones del presidente suizo y ministro de la salud pública, Alain Berset, realizadas durante la Conferencia Nacional de la Salud 2020, que tuvo lugar en Berna, respecto a «lo inaceptable» que son algunos salarios de especialistas no arreglaron las cosas.

En este país donde, por el aumento incesante de primas de salud muchas personas evitan ir al médico y no reciben la atención sanitaria necesaria, el que un médico ingrese unos 77.000 euros mensuales, 862.000€ anuales, provocó la cólera entre la población debido a que estos ingresos provienen de las primas pagadas por los ciudadanos.

Sueldos o tecnología

Por su parte, los médicos acusaron a la clase política de desinformación, por hacer creer a la población que el aumento de las primas de salud se debe al salario excesivo de los médicos y no al elevado coste de los diagnósticos que necesitan la utilización de métodos tecnológicos punteros, como robots, o a otros factores como el envejecimiento de la población.

Los médicos rechazaron tener este nivel de sueldos y pidieron que se diferencie entre el volumen de facturación y honorarios porque la mayoría de los médicos son independientes y no tienen salario, como afirmó el presidente suizo. Además, negaron que el aumento de primas sea su responsabilidad sino la de los políticos por no tomar las medidas necesarias.