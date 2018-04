Mata a un perro porque no soporta sus ladridos e invita a su dueño a casa para comérselo El hombre, que ha confesado el delito, asegura que lanzó una piedra al animal que le dejó inconsciente

Un hombre de 62 años de Corea del Sur mató al perro de su vecino al molestarle los ladridos e invitó al dueño a comérselo, sin que este supiera nada de lo que había pasado, tal como informó este miércoles la Policía.

El hombre, granjero de profesión, confesó el delito después de ser acusado por otros vecinos. Aseguró que no podía más con los ladridos del animal, de manera que cogió una piedra y se la lanzó, lo que provocó que el perro quedara inconsciente. «Asegura que, solamente después de que el perro perdiera el conocimiento, lo estranguló y lo cocinó», explicó un agente de la ciudad de Pyeongtaek.

Pero lo que ocurrió más tarde fue incluso peor: «El hombre invitó luego a sus vecinos a compartir la comida con él, incluido el padre de la familia propietaria del perro», añadió el agente.

Fue la hija de la familia afectada la que publicó una petición en internet -que recibió 15.000 firmas- para que este hombre pagara por lo que había hecho. «Hemos recorrido toda la ciudad repartiendo folletos con la foto del perro, un número de teléfono y ofreciendo una recompensa de un millón de wones (940 dólares) para encontrar al perro», contó la chica por teléfono a la agencia AFP. «Cuando llegué a la casa del hombre, que solo está a tres puertas de la nuestra, mostró simpatía y prometió avisarnos si encontraba al perro», explicó.

Pero mientras la familia recorría la ciudad en busca del animal, el granjero escondía al perro en su granero. Incluso al día siguiente el vecino fue a casa de la familia afectada para animar al padre. «Incluso invitó a los vecinos a compartir la carne de perro, entre ellos mi padre, que no aceptó la invitación porque no come carne de perro», añadió.

La carne de perro ha sido durante mucho tiempo un ingrediente habitual en Corea del Sur, aunque en los últimos años se ha ido reduciendo, al considerar a estos animales como mascotas.