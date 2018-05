Más de 50 académicos se plantan y se comprometen a no participar en actos sin mujeres La plataforma «No sin mujeres» nace con el objetivo de acabar con los debates o mesas redondas en los que no haya al menos una mujer en calidad de experta

«Los miembros de esta lista nos comprometemos públicamente a no participar como ponente en ningún evento académico (conferencia, congreso, jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. Asimismo, instamos al cumplimiento de lo establecido en la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres». Así se presenta esta plataforma de académicos que pretende fomentar la igualdad de las mujeres plantando cara a los actos en los que no haya al menos una de ellas en calidad de experta.

Bajo el nombre «No sin mujeres» la plataforma cuenta ya con la firma de más de 50 expertos en varios ámbitos que se han comprometido a rechazar cualquier acto sin presencia femenina. Economistas, científicos, politólogos o sociólogos son solo algunos de los profesionales que han suscrito el manifiesto.

Ciencias Sociales #No_Sin_Mujeres Los miembros de esta lista nos comprometemos a no participar como ponentes en ningún evento académico o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. https://t.co/EX2nsZMzAz — No_Sin_Mujeres (@No_Sin_Mujeres) 16 de mayo de 2018

La plataforma llama a todos aquellos expertos defensores de la igualdad de la mujer a sumarse a la lista. Para hacerlo, hay que rellenar un formulario que está a disposición de todos los profesionales en su página web, así como en su cuenta de Twitter.