Marlon Bundo, el famoso conejo del vicepresidente de Estados Unidos

Las mascotas de los políticos también alcanzan un alto grado de representatividad pública. Es el caso del conejo Marlon Bundo, el animal doméstico del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, que tiene una cuenta oficial en Instagram con más de 8.000 seguidores.

En Twitter, también se está hablando de Botus, una expresión que se refiere a un conejito de Estados Unidos. La mascota de Pence ha saltado a la fama tras acudir el pasado martes 9 de mayo con el vicepresidente y su esposa, Karen Pence, a un acto con las familias de militares con motivo del Día Nacional de la Apreciación a las Esposas de los Militares.

El animal acabó siendo el centro de atención de los niños que estaban en el evento, el cual tuvo lugar en el edificio Eisenhower, al oeste de la Casa Blanca. Fue la primera aparición de la agenda «oficial» del conejo, como señaló Mike Pence en su cuenta de Twitter.

La mujer del vicepresidente posteó el momento en su perfil de Twitter, en el que describió: «Honrada de acoger a las familias de los militares junto al vicepresidente en el Mes de la Apreciación Militar. Incluso nuestro conejo, Marlon Bundo, hizo una aparición especial».

Honored to host military families with @VP for #MilitaryAppreciationMonth. Even our rabbit, #MarlonBundo made a special appearance. ūüźįūüáļūüáł pic.twitter.com/u4HZ8A7vnD