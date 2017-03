Tras un complicado inicio de curso, las aguas bajan más tranquilas. Pero a la espera de que el pacto educativo fragüe, sigue habiendo mucho que hacer. Becas, tasas de interinidad del profesorado, digitalización de las aulas, implementación de la FP Dual, acoso escolar... El sistema educativo español «es bueno, pero mejorable». Y en ello dicen en el Ministerio que están.

- Se acerca la fecha de las evaluaciones finales de Secundaria y de Bachillerato ¿Algún nubarrón en el horizonte?

- Se van a hacer con normalidad porque se consensuaron con las comunidades autónomas, que dieron el visto bueno en la última conferencia sectorial, y también con las universidades en el caso de la de Bachillerato. Por cierto, que esta última será lo más parecida a la anterior PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Ahora mismo están todos trabajando en su desarrollo para que en junio se hagan los exámenes con normalidad.

- Desde los sindicatos se pide acabar con los recortes en Educación, con el Real Decreto de Racionalización del Gasto Público en el Sistema Educativo ¿Cuándo se hará?

- La mayor parte de los mismos ya se han hecho reversibles. La tasa de reposición ha subido al 100% en los últimos Presupuestos Generales, lo que ha hecho que la ratio alumnos-profesor se reduzca en un 20%. También las bajas por maternidad o de segundo de Bachillerato se cubren en menos de diez días. Casi el 70% de los ajustes del RD 14/2012 ya se han revertido. Ahora que estamos levantando el vuelo, barajamos hacer reversibles los que quedan.

- ¿Por qué no se hace ya si estamos «levantando el vuelo»?

- Muchos de esos ajustes que se pueden hacer reversibles deben sufragarlos las Comunidades autónomas. Pero aunque está previsto que reciban una mayor cantidad de fondos estatales respecto del ejercicio pasado, no se puede hacer hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio quiere aumentar el presupuesto de las becas más allá de los 1.416 millones de 2016, pero es imprescindible tener primero los Presupuestos. En Educación, el coste de oportunidad de no aprobarlos tiene nombres y apellidos, los de quienes podrían recibir becas y los de los interinos que podrían pasar a ocupar una plaza para toda la vida. Queremos incrementar las becas y marcar una tasa de reposición de los profesores más generosa que la del año pasado para dar cumplimiento al acuerdo de la Conferencia de Presidentes que abogó por la consolidación del empleo. Pero si no nos apoyan con los Presupuestos, todos esos alumnos, profesores y familias se verán perjudicados.

- Sigamos hablando de recursos. Desde el Ministerio se ha insistido mucho en la digitalización de las aulas. ¿En qué punto nos encontramos?

- Lo primero que queremos conseguir es que haya banda ultrarrápida en todos los colegios. Para ello se han firmado ya siete convenios por valor de once millones de euros y están pendientes otros seis, lo que nos va a permitir llegar a la mayoría de los centros educativos, tanto colegios como institutos de toda España. Pero, insisto, primero necesitamos aprobar los Presupuestos y después agilizar los concursos de adjudicación.

- Cuando todo se desbloquee, ¿lo vamos a notar mucho a la hora de preparar las mochilas de nuestros hijos?

La autonomía de los centros y el liderazgo pedagógico son claves

- Se va a cambiar la de papel por la digital, que será una tableta donde se puedan descargar contenidos curriculares no solo de las editoriales sino de los propios profesores, que desarrollarán unidades didácticas para los ejercicios de sus alumnos. Dentro de esta revolución tecnológica van a jugar un papel crucial la autonomía de los centros y el liderazgo pedagógico de los profesores, ya que son ellos los que mejor pueden adaptar contenidos a las necesidades de los alumnos que tienen delante. En las aulas hay alumnos con distintos niveles y el profesor debe amoldar las unidades didácticas.

- La Formación Profesional Dual fue una de las grandes novedades de la criticada Lomce ¿Está respondiendo a las expectativas?

- Progresa adecuadamente, pero necesita mejorar. Este Gobierno ha sido el que la ha regulado y actualmente hay cerca de 20.000 alumnos cursándola; el reto es llegar a los 100.000. Pero necesitamos que nos ayuden, un Gobierno solo no puede. Necesitamos la cooperación de las comunidades, del Ministerio de Empleo para coordinarlo con el Fondo Social Europeo y, sobre todo, de las empresas. La FP Dual tiene una parte de formación en el centro educativo y otra parte práctica en las empresas. Y aquí sí que estamos terminando de perfilar un gran acuerdo a cuatro bandas entre Educación, el Ministerio de Empleo, la patronal y las cámaras de comercio para que los alumnos puedan hacer prácticas en las empresas. Se ha demostrado que la FP Dual tiene una empleabilidad del 80% y desde Educación estamos dispuestos a hacer una FP a la carta si hay compromiso de las empresas para que un número mínimo de alumnos hagan prácticas con ellos.

- Explíqueme mejor eso de «a la carta».

La Formación Profesional Dual tiene una empleabilidad del 80%

Si hay compromiso de contratación por parte de las empresas, nosotros prepararemos un plan de estudios diseñado para los módulos que ellos necesiten. Adaptarse, ese es el futuro. Una Educación de calidad y equitativa, pero también de altísima empleabilidad. Y es que nos estamos encontrando con que muchos módulos de FP y grados universitarios están desenfocados del mercado laboral. Por eso hemos hecho los mapas de empleabilidad. Para que el alumno, antes de matricularse, sepa cuáles son las opciones con más salidas laborales. Para que deje de elegir a ciegas.

- Mejorar la convivencia en las aulas y acabar con el acoso escolar es otro de los objetivos del Ministerio. ¿Estamos en el camino?

- Según los datos del 900 018 018, el teléfono contra el acoso escolar, a 7 de febrero se habían recibido, desde su puesta en marcha el 1 de noviembre, 6.400 llamadas. De esas, 2.250 posibles acosos. Lo que estamos consiguiendo con el teléfono es tener una radiografía de la situación actual, con datos fehacientes que dan nombres y apellidos, centro escolar... Hasta ahora íbamos a ciegas y no sabíamos identificar esos casos. Ahora lo hacemos y ofrecemos ayuda a padres, profesores y equipos directivos. Nos hemos dado cuenta de que este problema existe y vamos a ayudar a resolverlo a través de los recursos del Plan de Convivencia Escolar que vamos a aprobar en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Queremos que los protocolos vayan coordinados. Desde el Ministerio les brindamos un buen elemento de identificación, como es el teléfono contra el acoso, o la web para la convivencia, donde se pueden descargar manuales para padres y madres, para acosadores y víctimas y, por supuesto, cursos de formación para los profesores.