Una marcha multitudinaria defiende en Madrid el derecho a la vida Las principales organizaciones provida del país piden cambios legislativos y ayudas para la maternidad

Madrid Actualizado: 15/04/2018 15:46h

Globos, música, familias con niños, banderas españolas y, sobre todo, muchos jóvenes han recorrido este domingo una de las principales arterias de Madrid para defender la dignidad humana. La presencia de chicos casi adolescentes y de edades universitarias demuestra que se está produciendo un cambio generacional en la defensa de la vida. «Los millennials estamos despertando, no queremos imitar a la generación anterior. Defendemos la vida desde el momento de la concepción», decía Álvaro Ortega, presidente de la «Fundación Más Vida», una de las organizaciones implicadas en la marcha de Madrid.

«A la gente joven nos importan las cosas importantes. Noes un problema de ideologías políticas, nos sale de dentro», insistía desde la cabecera de la manifestación Marta Páramo, portavoz de la convocatoria. Páramo sabe bien de lo que habla. A los 16 años se quedó embarazada. Ahora su hija tiene 5 años y ella está a punto de terminar Filosofía. «Hoy lo normal es abortar, si una joven se queda embarazada embaraza. Esto está normalizado en la sociedad, parece lo correcto cuando provoca mucho dolor y sufrimiento».

Rodeados de globos verdes, el color de la marcha, también estaban Gabriel y Samuel, dos chavales de 17 y 18 años con el pelo rapado que parecían no encajar entre tanto «niño bien». «Que, ¿qué hago aquí? Pues defender la vida y protestar por que no se proteja a los no nacidos», decía con resolución. «No es raro estar aquí, lo raro es que no vengan mis amigos».

¿Quién va a pagar las pensiones?

La marcha se ha celebrado el mismo día y, casi a la misma hora, en la que cazadores y pensionistas pedían en las calles de la capital que el Gobierno defienda sus derechos. «¿Pero quién va a pagar las pensiones si no hay niños?», comentaban los participantes en la manifestación cuando se les preguntaba por la coincidencia.

En el origen de la convocatoria está el reclamar políticas de apoyo a la maternidad, medidas de conciliación y respeto a la dignidad humana en todas las fases de la vida, como recordaba Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre. Pero lo que más se escucharon fueron las voces de los que reclamaban el fin del aborto. «No al aborto, sí a la vida», «No es aborto, es asesinato» o «Ista, ista, ista, la vida es progresista», fueron los lemas más coreados durante el recorrido por la calle Serrano de Madrid. No faltaron llamadas de atención a los partidos políticos, de las que no se libró el Partido Popular. «Aborto cero, la vida es lo primero», le recordaron.

La jornada celebra el Día Internacional de la Vida en todo el mundo. Es un acto conmemorativo y festivo, pero también reivindicativo. El medio millar de asociaciones, integradas en la Plataforma «Sí a la Vida», han salido a la calle para reclamar leyes que defiendan la vida y recordar que aún está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. El recurso lleva ocho años en un cajón esperando la decisión del alto tribunal.

«David contra Goliat»

«Parece que las causas más profundas como la defensa de la vida perturban y molestan. En esta lucha, somos como David contra Goliat» , reflexionaba Jaime Mayor Oreja, presidente de la organización «One of Us», al arrancar el recorrido.

Miles de personas procedentes de distintos lugares de España, Europa y América recorrieron la madrileña calle Serrano hasta alcanzar la Puerta de Alcalá para apoyar la existencia del ser humano, «desde su inicio a su fin natural». Sus organizadores aseguran que «sobran razones para esta manifestación» y «lo que falta es uno de cada seis niños», en referencia a los bebés no nacidos.

La concentración terminó con ese ambiente festivo que acompañó toda la jornada y solo se quebró durante algunos minutos por la emotividad de los testimonios de jóvenes madres y familias que rechazaron el aborto. Como el de Gracia, madre a los 14 años -"Ha merecido la pena, nunca me faltó nada porque la fe hace que todo sea posible" - o el de Teresa, madre de Bosco, un niño con síndrome de Down. El auditorio casi se viene abajo cuando pidió: "Por favor, no abortéis y si tenéis miedo dad vuestros hijos en adopción"

La música de Borja y Nacho, del grupo los Hermanos Martínez, cerró el acto. Interpretaron «Que viva la vida», una canción compuesta en exclusiva para esta jornada. Los beneficios que genere esta canción se destinarán a organizaciones de ayuda a la mujer embarazada.