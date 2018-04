«La marcha atrás es un método anticonceptivo» y otros peligrosos bulos sobre el sexo Nace la web «Salud sexual para todos», pensada para padres, educadores y jóvenes y cuyo objetivo es divulgar información veraz sobre el sexo desde un punto de vista médico

J. G. Stegmann

@jgstegmann Seguir MADRID Actualizado: 12/04/2018 14:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se habla de sexo en el ámbito privado, también en el público, incluso con desconocidos a través de las redes sociales pero cuando toca ir a la consulta, el bombardeo informativo parece no dar frutos ya que los ginecólogos escuchan los bulos de siempre.

«Me dijo una paciente que su novio controlaba y que por eso usaba la "marcha atrás" como "método anticonceptivo"», cuenta la ginecológa de Gine4 y HM Hospitales, Mercedes Herrero.

El desconocimiento, a lo que se suma, el conocimiento confuso por el exceso de información en internet, ha llevado a Herrero a crear una página web, «Salud sexual para todos», pensada para padres, educadores, adolescentes y público en general que divulga información sobre sexo desde un punto de vista médico.

Las estadísticas apoyan las ideas equivocadas de los pacientes. Por ejemplo, un 49 por ciento de las mujeres de entre 15 y 19 años asegura no usa ningún método anticonceptivo. Las que tienen entre 30 y 34 tampoco parecen considerar la anticoncepción como regla, ya que un 22,3 por ciento de ellas no los usa nunca,según una encuesta de hábitos sexuales de la Sociedad Española de Contracepción. A esto se suman las enfermedades de trans: «La sífilis está en aumento porque algo no estamos haciendo bien», ha advertido Herrero.

Las cifras sobre embarazos en España tampoco son esperanzadoras: según el Instituto Nacional de Estadística, en 2016, 111 niñas de menos de 15 años han dado a luz. En el caso de los abortos, según el Ministerio de Sanidad, se han producido 406 en las niñas de la misma edad. «Esto no llevó preguntarnos qué estábamos haciendo mal», narra Herrero.

La clave: educación

La solución, a su juicio, está en la educación. De ahí que con la web pretenda apostar información veraz transmitida de forma sencilla a través de vídeos cortos y muy didácticos, textos con imágenes y la posibilidad de enviar preguntas.

La página web se centra en conceptos como el bienestar emocional, el conocimiento del ciclo reproductivo y de los métodos anticonceptivos, y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Con esta página Herrero quiere responder a las cuestiones más planteadas en consulta como la anticoncepción y el consentimiento: «Se han normalizado situaciones como la de agradar a costa de lo que sea. Una paciente me dijo que no usaba preservativo porque su novio la dejaría, le dije que mejor lo dejara ella a él...».