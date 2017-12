La madre de Nagore: «Diego Yllanes puede rehacer su vida, pero que se sepa que un día mató a una niña»» Asun Casasola lamenta que haya personas que se vayan a poner en las manos de un médico, cuando ese médico es el responsable de que ella lleve nueve años en tratamiento psicológico

Pablo Ojer

@pabloojer Seguir Érika Montañés

@emontanes Seguir 07/12/2017 21:01h Actualizado: 08/12/2017 17:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Asun Casasola no sale de su asombro por el hecho de que Diego Yllanes, el homicida que mató a su hija el 7 de julio de 2008 y que pisó la calle por primera vez el pasado 3 de julio tras la condena, trabaje ahora en Madrid para un centro médico. «Me ha sorprendido, no me lo esperaba», asegura en declaraciones a ABC.

Casasola siempre ha considerado a Diego Yllanes «un privilegiado» desde el momento en que fue condenado por homicidio y no por asesinato pese a haber propinado a Nagore 36 golpes, haberla estrangulado e intentado descuartizar. También considera que eran injustos los atenuantes que se le aplicaron, y que rebajaron su condena a doce años y medio de cárcel. Y, por último, ve un privilegio que se le concediese el tercer grado penitenciario el pasado verano (con la obligación de dormir en prisión), a pesar de que todavía no había cumplido las tres cuartas partes de la condena.

Pero el hecho de que ejerza en un centro médico de atención psiquiátrica ha superado lo que Asun podía esperar. «Puede rehacer su vida, pero que se sepa que un día mató a una niña», afirma tajante. «No entenderé nunca que alguien que haya matado pueda ayudar a nadie», se cuestiona.

Él la condujo al psicólogo

Eso es lo que más le duele a esta mujer de Irún, que «trabaje» aconsejando a personas, si bien la clínica se apresuró a aclarar que no atiende a pacientes, que lo que hace son tareas de investigación. «Este chico ha sido capaz de matar en una situación. Pero los seres humanos, por norma general, no somos capaces de matar. Mil hombres en esa misma situación no han matado, ¿quién me dice que está rehabilitado? ¿quién me asegura que en una situación similar no le vuelve a despertar el instinto de matar?», se pregunta temerosa. Incluso, la madre de Nagore Laffage no rechaza que quien lo desee pueda acudir a recibir consulta de Yllanes en un futuro. «No estoy en contra de que nadie vaya donde este chico, pero quien vaya, que sepa quién es». Y recuerda que ella misma está recibiendo asistencia psicológica desde hace 9 años, «por culpa suya, desde el momento en que él asesinó a mi hija».

Casasola agradece que haya trascendido la información sobre el trabajo actual de Diego Yllanes. «Me parece perfecto que tengamos la facilidad de saber lo que pasa y lo que hizo esta persona». Y deja muy claro que su llanto ahora no se debe solo a su hija: «Lo hago por todas las personas que vienen después».

«Quien viola no es buen hijo»

Por último, Asun rememora el reciente juicio contra el grupo de cinco sevillanos conocido como «La Manada» que ha tenido lugar en Pamplona. «¡Otra cosa parecida! No todo el mundo va a violar, pero una persona que hace eso, no es un buen hijo», como dijo el letrado de tres de los acusados en su defensa. «Mi niña era una persona y como persona tenía que ser respetada. Y el respeto indica que cuando alguien dice no, esté en la situación que esté, es que no».