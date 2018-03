La madre de Nagore carga contra la Justicia: «Tenía derecho a saber que el asesino de mi hija está en la calle» Asun Casasola se queja del silencio de la Justicia y de lo barata que ha salido una muerte

Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, la joven de 20 años que murió a manos de Diego Yllanes en los sanfermines de 2008 no consigue superar el sufrimiento que le provocó la pérdida de su hija. Si el pasado mes de diciembre se enteró de que Yllanes disfrutaba ya del tercer grado, ayer tuvo noticias por ABC de que el joven que mató a Nagore ni tan siquiera tenía que ir a dormir a la cárcel y puede ejercer ya una vida completamente normal.

Al sentimiento que siempre ha tenido de que con su hija se cometió una injusticia ahora se suma, además, la «intranquilidad» de saber que Yllanes está fuera de cualquiera control. «Me produce intranquilidad saber que el asesino de mi hija está en la calle», afirmó ayer en declaraciones a ABC. «Mientras ha estado en la cárcel he estado muy tranquila, o incluso cuando me decían que estaba en Madrid porque tenía que dormir allí. Pero ahora ya no sé dónde está». Por eso le dolió que no le concedieran la orden de alejamiento que solicitó.

Diego Yllanes se encuentra en libertad condicional desde el pasado 7 de marzo. Pero nadie le informó a Asun Casasola del cambio de régimen del ya ex preso. Por eso, no pudo recurrir la puesta en libertad del convicto. «¿Cómo vas a recurrir si nadie te lo dice? Me parece muy mal. Creo que tengo derecho a saber si está fuera». De ahí que Casasola eche en falta «un poco de empatía hacia las víctimas». La falta de información desde los estamentos judiciales los suple con la información que aparece en los medios de comunicación. «Por eso tengo que dar las gracias a las redes sociales y a los periodistas», afirmó Casasola.

Tampoco ha obtenido ningún gesto mínimo por parte de Diego Yllanes o de su familia. «No se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento. Como madre, entiendo que le pongan al mejor abogado. Pero un carta, un telegrama es lo menos que debería haber hecho él o su madre». Porque Asun Casasola no se fía de la petición de perdón que el homicida invocó durante el juicio, celebrado hace ya nueve años. «Lo dijo mirando al jurado, no era sincero».

Considera que el mismo juicio ya estuvo influenciado por la familia del acusado. «No se puede salir por ser vos quien sois», afirmó con pesadumbre, «me parece una vergüenza lo del dinero». El depósito de 126.000 euros supuso para Diego Yllanes uno de los atenuantes que le permitió una rebaja de la condena, de 15 a 12,5 años. Por eso mismo, la madre de Nagore Laffage afirmó que «me parece injusto otra gente que ha hecho lo mismo y por no tener dinero se pegue 20 o 25 años en la cárcel».

Asun Casasola es consciente de que la libertad de Yllanes ya no tiene vuelta atrás, de que, aunque considera que en un juicio sin jurado popular habría sido condenado por asesinato y no por homicidio. Incluso asume que puede rehacer su vida. «Me parece muy bien que rehaga su vida. Pero quien esté a su lado, que sepa quién es, qué hizo a mi hija», aseguró.

Pero si algo le duele, es que Diego Yllanes pueda ejercer su profesión como psiquiatra. «Una persona que ha sido capaz de matar, no puede trabajar como psiquiatra», asegura. «En los años que ha estado en la cárcel y con lo inteligente que dicen que es, podía haber estudiado cualquier otra carrera, ingeniero, cualquiera. No digo que no viva y que sea arquitecto si quiere, pero no psiquiatra».

Tal y como informó ABC ayer, Yllanes ya puede ejercer la psiquiatría en la empresa privada. De hecho, cuando se le concedió el tercer grado a mediados del año pasado, comenzó a trabajar en una clínica psiquiátrica de Madrid. Aunque el director de la clínica que le dio empleo, Carlos Chiclana, aseguró que «solo colaboraba en tareas de ayuda a la investigación« y que no estaba ejerciendo su disciplina médica. Eso sí, sólo podrá trabajar en empresas privadas.

La condena suponía una «inhabilitación absoluta» para el empleo público y ésta no concluye hasta el año 2020. La libertad condicional de la que disfruta en estos momentos se debe al cumplimiento de las tres cuartas partes de dicha condena. A partir de mediados del año 2020, Diego Yllanes será una persona completamente libre.

No obstante, Asun Casasola no se rinde y en una demostración de la enorme fuerza que tiene, aseguró que «seguiré acudiendo allá a donde me llamen y me den voz para que no se vuelva a producir una injusticia como la que se produjo con Nagore y con nosotros».

Porque, a pesar de los nueve años de lucha que lleva Asun Casasola por conseguir Justicia y el apoyo de organizaciones como Andrea y Lunes Lilas, surgida a raíz del crimen de Nagore Laffage, y a quienes está «infinitamente agradecida» siente que todavía se cometen numerosas injusticias. «Me da mucha rabia que en 9 años que llevo yo en esta lucha las cosas no han cambiado», afirmó Asun.

Nagore Laffage murió el día grande de los sanfermines de 2008. Aquella mañana se encontró con Diego Yllanes un médico al que conocía de vista ya que trabajaban en el mismo centro hospitalario. Ella como enfermera, él como médico residente de Psiquiatría.

Subieron al piso de él y éste trató de abusar de ella, a lo que Nagore se negó. Ahí brotó lo peor de Yllanes y se cometió el crimen. «La reacción airada de Diego Yllanes consistió en taparle la boca, para evitar que gritara, y en golpear de manera deliberada y repetida a Nagore Lafagge», confirma la sentencia. Le causó 38 heridas por todo el cuerpo, después la mató, estrangulándola, y trató de descuartizarla, para poder hacer desaparecer el cuerpo. Aunque no lo consiguió, trasladó a Nagore hasta la localidad de Orondritz, donde la dejó semienterrada en una zona boscosa con la finalidad de que no se localizara el cuerpo.