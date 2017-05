Una madre golpea a una profesora en Argentina por recriminarle que llegara tarde a recoger a su hijo

La violencia en los colegios públicos argentinos se ha convertido, casi, en una constante. Los estudiantes golpean a los maestros y estos tienen miedo de ir a a clase. Este escenario resulta conocido pero hay otro que se da con más frecuencia de la deseada. El de un padre o una madre que recurre a patadas, puñetazos o bofetadas contra los docentes. Esto último es lo que sucedió en la localidad de Tigre, periferia de Buenos Aires, hace apenas unos días. Una mujer le arreó una bofetada a la profesora de su hijo después de insultarla y amenazar con repetir la acción. La escena quedó registrado en un vídeo que se hizo viral.

Las imágenes desataron la indignación de la población y ahora, tras la denuncia correspondiente, se pide la detención de la madre del alumno. Como en otras ocasiones similares, los profesores del centro recibieron de inmediato un botón antipánico, como el de las mujeres maltratadas, para disparar la alarma frente a posibles agresiones.

Eliana Cecilia Romero, la mujer que podría ser condenada a cumplir prisión efectiva entre 30 y 60 días, de acuerdo a la ley vigente, que especifica esas penas para agresiones al personal docente, enfureció porque la maestra la llamó a su casa para que fuera a buscar a su hijo de 6 años. «No era la primera vez, vive enfrente del colegio y lo deja horas. Nosotras tenemos que esperar cuando se ha terminado nuestro horario de trabajo y no viene a buscarlo», explicaba Vanesa Segovia, la profesora que en alguna ocasión hasta cruzó la calle y llamó a su puerta sin obtener respuesta.

La agresión de la madre enfurecida empezó a gritos. «No te confundas conmigo. ¿Qué me haces así? !No te me reís en la cara, la concha (genitales femeninos) de tu madre! No te me rías más en la cara que no soy ninguna afeminada y no te hagas la canchera (chulita)». Mientras la señora se ensañaba con la maestra, como se ve en el video, ésta, sin mover un músculo, intentaba reaccionar. «No me río, no es mi hijo, es su hijo...», logró decir.

«Yo a mi hijo lo crío como se me canta la concha», insistía la agresora mientras la docente, amedrentada alcanza a murmurar, «críelo en su horario. El mío es hasta las cinco». Por entonces ya había recibido un revés de la madre del alumno.

La secuencia de hechos se produjo el viernes por la tarde en la Escuela Primaria 46 de Tigre, en lo que se conoce como Gran Buenos Aires. De acuerdo a una encuesta realizada el mes pasado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), el 41,3% de los maestros dijo haber sido víctima de violencia, en alguna ocasión, dentro de un ámbito educativo. Por su parte, el sindicato de maestros, SUTEBA, emitió un comunicado donde advierte: «Un hecho así no puede tolerarse. Debemos ponerle freno a cualquier acto de violencia hacia docentes y auxiliares. Los responsables individuales deberán asumir las consecuencias de sus actos como adultos. Y la Dirección General de Escuelas debe dar las respuestas que esta situación necesita para garantizar la integridad y el resguardo que una docente en esta situación necesita».