Llegan los primeros avisos por calor del año

Las altas temperaturas registradas este fin de semana sobre todo en el Valle del Guadalquivir y Guadiana han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar las primeras alertas amarillas por calor del año.

Los termómetros alcanzaron este domingo los 39 grados centígrados en Mérida (Badajoz) y se mantuvieron entre los 38,6º y los 37,4º grados en Córdoba, Badajoz, Écija (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz). Este lunes tres provincias estarán en riesgo por máximas que superarán los 38 grados centígrados. Será el caso de Córdoba, Jaén y Bajadoz.

En el resto del país también predominará el tiempo estable, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en la cornisa cantábrica, más probables en el área del golfo de Vizcaya y norte de Navarra.

Un verano menos cálido

El jueves comenzará un «verano no tan cálido como los últimos años». Las temperaturas podrían estar ligeramente (entre 0.5 y 1ºC) por encima de lo normal en el nordeste y algunas zonas del centro peninsular (Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla y León y Madrid). En cambio, en el suroeste peninsular podrían estar por debajo de lo normal, así como en las Islas Canarias. En el resto, las temperaturas estarían dentro de lo normal, informó Eltiempo.es.

«Esto no quiere decir que no vaya a hacer calor, sino que es probable que no haga tanto como otros años en los que se han vivido temperaturas extremas y de récord», señala el portal de meteorología.