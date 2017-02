Juan Luis, el «socorrista más sexy del mundo» que nunca quiso serlo

Juan Luis San Nicolás es un trabajador del servicio de Salvamento Marítimo de Benidorm. A sus 40 años, este socorrista ha comprobado cómo una foto suya dando clase colgada en su perfil de una red social ha sido «utilizada» en múltiples medios en Iberoamérica para promocionar al «profesor más sexy del mundo». «Te sorprenderías del furor que ha causado en toda Iberoamérica, en países como Brasil y Venezuela, y las invitaciones de mujeres que me llegan. La foto ya ha sido compartida 15 millones de veces», cuenta a ABC.

Y con este llamativo «gancho» le han llovido piropos en tromba, casi en la misma proporción que críticas y hasta acusaciones de «abusos» que ha tenido que poner en manos de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional. Este alicantino lo comenta a este periódico al tiempo que da su consentimiento para reproducir la foto de la discordia en este periódico, debido a la sentencia que dictó ayer el Tribunal Supremo (TS).

La foto de la discordia

Juan Luis está informado del fallo del TS por la prensa, la misma que no podrá a partir de ahora publicar fotos personales de Facebook sin la autorización por escrito o explícita de la persona que aparece en la imagen. Los magistrados del Pleno de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal han impuesto una sanción al diario «La Opinión de Zamora». El periódico ha sido condenado a abonar 15.000 euros en concepto de indemnización a un hombre protagonista de una noticia de sucesos y del que publicó en portada en su edición de papel una fotografía obtenida en la red. Además, condena al medio a no volver a publicar la foto en ningún soporte y a retirarla de sus archivos.

«La finalidad de una cuenta abierta en una red social en internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del mismo en un medio de comunicación», señala la sentencia que tiene al magistrado Rafael Sarazá como ponente. También precisa que aunque no se requiere que el permiso sea formal (dado por escrito), sí es necesario que se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas que no sean ambiguas ni dudosas.

Detienen al autor del perjuicio

Para el TS, es lícito que cualquier persona pueda acceder a una imagen de una cuenta de una red social porque está autorizado por el usuario. Contra ese tercero, el titular de la cuenta no puede poner reclamación, así como tampoco contra la empresa que presta los servicios de la plataforma donde opera la red social. «Pero esto no supone –recoge el auto– que quede excluida del derecho a la propia imagen. Este ámbito protege al usuario e impide a terceros a publicar su imagen sin consentimiento del autor».

Juan Luis recibe, en una interrupción de la conversación con ABC, una llamada de oficio de la Oficina de la Justicia de México. «Han recibido la querella criminal interpuesta en Benidorm y han retirado la fotografía por el momento, aunque el perjuicio a mi imagen está hecho», considera el socorrista. El próximo día 23 de febrero viajará con su abogado a ese país, donde la fuente original, un blog llamado «Del pueblo», comenzó a difundir la fotografía sin su permiso. Y de ahí a la gran bola.

Según han comunicado las autoridades mexicanas, también se ha procedido a la detención del autor para tomarle declaración.