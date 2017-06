Jóvenes de Acción Católica, héroes de la vida cotidiana

La Acción Católica es una verdadera escuela de vida. En sus más de 150 años de andadura, esta asociación de laicos ha formado a generaciones de jóvenes con una calidad humana y una hondura espiritual extraordinarias. Precisamente en ese ambiente cristiano se forjó la personalidad de Ignacio Echeverría, el joven abogado de 39 años que murió el pasado 3 de junio al enfrentarse con su monopatín a tres yihadistas en Borough Market, junto al puente de Londres.

Ignacio pertenecía al grupo de Acción Católica de la parroquia de San Miguel en la localidad madrileña de Las Rozas. Allí estuvo dos años antes de encontrar un puesto en el banco HSBC en la capital londinense. «Ignacio vivía intensamente cada momento y por eso no se lo pensó dos veces cuando decidió ayudar a ese policía. Tenía claro que todos podemos ser santos con lo que nos toca en cada momento», asegura a ABC María José de la Esperanza, una de sus compañeras en aquel grupo con el que Ignacio se reunía semanalmente.

Jóvenes «muy normales»

El principal objetivo de Acción Católica es generar espacios dentro de las parroquias donde los laicos puedan formarse para ponerse luego al servicio de la Iglesia y de la sociedad. «Son jóvenes muy normales, pero que tienen algo que decir y hacer porque todo lo que acontece a su alrededor lo ven a la luz del Evangelio y de la fe», comenta a ABC Antonio Muñoz, el presidente de esta asociación de laicos, que aglutina en España a más de 36.000 personas, entre miembros de la organización y simpatizantes.

El ámbito de la juventud es el sector que más crece dentro esta realidad diocesana, que a lo largo de su siglo y medio de historia ha pasado por muchos vaivenes. La fórmula del éxito —apunta su presidente— «es que los jóvenes encuentran ese protagonismo que no encuentran en otro sitio».

Francisco José Ramírez Mora, responsable del sector de jóvenes, explica a ABC que esta asociación de laicos está presente en 40 diócesis y estima que cerca del 40 por ciento de sus miembros son jóvenes. «La Acción Católica —explica— no es otra cosa que la propia parroquia, donde las personas se cargan las pilas para cambiar el mundo».

Descubrir la vocación

Marina Ruiz Junquera tiene 20 años y el próximo curso estudiará Educación Especial. Descubrió su vocación después de hacer un voluntariado en un colegio para niños con discapacidad, organizado por el grupo de Acción Católica de su parroquia. «Siempre había dicho que quería ser maestra pero cuando ví la realidad de esos niños sentí dentro de mí que yo servía para eso».

Marina llegó a Acción Católica cuando tenía 9 años y sus padres la apuntaron en la Catequesis. «Ellos querían que hiciera la Comunión por seguir la tradición pero luego no estaban de acuerdo con que siguiera en la parroquia. No son muy católicos». Pero ella se negó. «Paso más tiempo allí que en casa porque ves diferentes realidades y te ayuda a pensar en ti, en los valores que tienes. Eso es bueno porque los jóvenes a esta edad vivimos un poco en el caos y el hecho de poder reflexionar y rezar te ayuda a centrarte en la vida», asegura.

Precisamente uno de los principales objetivos de Acción Católica es la formación de los laicos. Por ello, a Marina no le resulta extraño que Ignacio Echeverría no dudara en ayudar a un policía durante el atentado de Borough Market, en Londres. «Si ves una injusticia tienes que actuar porque tu vales para hacer algo. Si voy por la calle y veo una pelea los separo. Luego pienso. ¿qué estoy haciendo? Podría haber recibido un puñetazo, pero lo primero que me sale es ayudar». A sus 20 años, esta joven está convencida de que «se puede ser santo con los gestos más pequeños de la vida cotidiana».